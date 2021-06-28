Жилье в российских новостройках подорожало с начала года в среднем на 12,6% до 79,6 тыс. руб. за 1 кв. м, сообщает портал "Мир квартир". При этом Сочи и Калининград опередили Москву по темпам роста цен на первичное жилье. "Мир квартир" исследовал цены в 70 городах с населением от 300 тыс. человек.

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