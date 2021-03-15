«Русагро» сообщило о рекордных ценах на подсолнечное масло
"Цены на подсолнечник растут, потому что подсолнечника в стране не хватит для загрузки мощностей заводов, а цены на подсолнечное масло сейчас находятся на абсолютном рекорде за всю историю человечества, за последние 200 лет", - сказал Басов.В источнике
С чего всё началось
В «Русагро» заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло
"Цены на подсолнечник растут, потому что подсолнечника в стране не хватит для загрузки мощностей заводов, а цены на подсолнечное масло сейчас находятся на абсолютном рекорде за всю историю человечества, за последние 200 лет", - отметил Басов в ходе онлайн-конференции.
РИА Новостивчера в 14:22
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