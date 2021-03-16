В стране не хватает семян подсолнечника, а цена этого сырья на рынке за три месяца выросла почти на четверть. Гендиректор российского агрохолдинга "Русагро" Максим Басов заявил, что "цены на подсолнечное масло сейчас находятся на абсолютном рекорде за всю историю человечества, за последние 200 лет".

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С чего всё началось В «Русагро» заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло "Цены на подсолнечник растут, потому что подсолнечника в стране не хватит для загрузки мощностей заводов, а цены на подсолнечное масло сейчас находятся на абсолютном рекорде за всю историю человечества, за последние 200 лет", - отметил Басов в ходе онлайн-конференции. РИА Новости вчера в 14:22