Газета.RuЦены на похороны в России выросли на 30% с конца февраляВ России цены на захоронение выросли практически на треть с конца февраля из-за подорожания основных работ и материалов.Газета.RuВ целом по стране с начала апреля спрос на благоустройство могил и мемориальные услуги в целом упал сразу на 80%, сообщили «Коммерсанту» в сети похоронных домов Журавли».Компания- Снижение спроса сравнимо с 2020 годом, когда кладбища в ряде регионов были полностью закрыты из-за пандемии, - рассказал “Ъ” глава похоронных домов “Журавли” Илья Болтунов.Южный ФедеральныйНапример, гранит для изготовления надгробных плит вырос в цене на 30 процентов.Lenta.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuПетрозаводск говоритВедомости УралЧто происходитНовые известия КубаньFBM.ruRZN.infoНТВНародные новостиФАНГЛАС.RUАфанасий-бизнесVSE42.RUЭкономика сегодняIvbg.ruПодробнее о событииЦены на похороны в России выросли на 30% с конца февраляГазета.Ru04:34Спрос на мемориальные услуги упалКоммерсантъ18:32Самое цитируемоеВ России похороны подорожали на 30%Ореанда-Новости02:49В России резко выросла стоимость похоронМосковский Комсомолец03:40Похороны в России подорожали на третьОбщественная служба новостей03:09«Коммерсант»: похороны в России подорожали на третьNews.ru03:03«Ъ»: похороны в России подорожали почти на третьНаша версия03:50«Ъ» сообщил о росте цен на похороны на 30 процентовLenta.ru02:29Показать ещёОценить256Поделиться