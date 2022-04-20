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Цены на похороны в России выросли на 30% с конца февраля

В России цены на захоронение выросли практически на треть с конца февраля из-за подорожания основных работ и материалов.
Газета.Ru
В целом по стране с начала апреля спрос на благоустройство могил и мемориальные услуги в целом упал сразу на 80%, сообщили «Коммерсанту
» в сети похоронных домов Журавли».
Компания
Например, гранит для изготовления надгробных плит вырос в цене на 30 процентов.
Lenta.ru
Исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева рассказала, что на рынке наблюдается дефицит гранита.
Lenta.ru

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В России резко выросла стоимость похорон
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