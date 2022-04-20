Газета.RuЦены на похороны в России выросли на 30% с конца февраляВ России цены на захоронение выросли практически на треть с конца февраля из-за подорожания основных работ и материалов.Газета.RuВ целом по стране с начала апреля спрос на благоустройство могил и мемориальные услуги в целом упал сразу на 80%, сообщили «Коммерсанту» в сети похоронных домов Журавли».КомпанияНапример, гранит для изготовления надгробных плит вырос в цене на 30 процентов.Lenta.ruИсполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева рассказала, что на рынке наблюдается дефицит гранита.Lenta.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuПетрозаводск говоритВедомости УралЧто происходитНовые известия КубаньFBM.ruRZN.infoНТВНародные новостиФАНГЛАС.RUАфанасий-бизнесVSE42.RUЭкономика сегодняIvbg.ruПодробнее о событииВ России резко выросла стоимость похоронМосковский Комсомолец03:40Спрос на мемориальные услуги упалКоммерсантъ18:32Самое цитируемоеЦены на похороны в России выросли на 30% с конца февраляГазета.Ru04:34«Ъ»: похороны в России подорожали почти на третьНаша версия03:50Стоимость похорон в России увеличилась на 30%ФАН05:04«Коммерсант»: похороны в России подорожали на третьNews.ru03:03В России похороны подорожали на 30%Ореанда-Новости02:49«Ъ» сообщил о росте цен на похороны на 30 процентовLenta.ru02:29Показать ещёОценить251Поделиться