Цены на краткосрочную аренду квартир в Татарстане за год выросли на 18%, а на аренду домов — на 20%. Средняя стоимость посуточной аренды квартиры в республике составляет 1 300 рублей, а посуточной аренды загородного дома — 6 тыс. рублей, говорится в исследовании Avito.

С чего всё началось В «Авито» назвали регионы с максимальным ростом цен на аренду дач Прирост в загородном сегменте оказался заметно более выраженным, чем в городском, — посуточная аренда квартир подорожала в среднем на 13%. Средняя стоимость аренды загородного объекта в апреле составляет 4,5 тыс. руб. в сутки, подсчитали в компании. РБК вчера в 05:53