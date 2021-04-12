Цены на посуточную аренду квартир в Татарстане выросли на 18%
Цены на краткосрочную аренду квартир в Татарстане за год выросли на 18%, а на аренду домов — на 20%. Средняя стоимость посуточной аренды квартиры в республике составляет 1 300 рублей, а посуточной аренды загородного дома — 6 тыс. рублей, говорится в исследовании Avito.В источнике
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Прирост в загородном сегменте оказался заметно более выраженным, чем в городском, — посуточная аренда квартир подорожала в среднем на 13%. Средняя стоимость аренды загородного объекта в апреле составляет 4,5 тыс. руб. в сутки, подсчитали в компании.
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