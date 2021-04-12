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TatCenter

Цены на посуточную аренду квартир в Татарстане выросли на 18%

Цены на краткосрочную аренду квартир в Татарстане за год выросли на 18%, а на аренду домов — на 20%. Средняя стоимость посуточной аренды квартиры в республике составляет 1 300 рублей, а посуточной аренды загородного дома — 6 тыс. рублей, говорится в исследовании Avito.В источнике
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С чего всё началось

В «Авито» назвали регионы с максимальным ростом цен на аренду дач

Прирост в загородном сегменте оказался заметно более выраженным, чем в городском, — посуточная аренда квартир подорожала в среднем на 13%. Средняя стоимость аренды загородного объекта в апреле составляет 4,5 тыс. руб. в сутки, подсчитали в компании.
РБКвчера в 05:53

Подробнее о событии

В Пермском крае выросли цены на загородную недвижимость

URA.Ruвчера в 12:15

Стоимость аренды загородных домов продолжит расти в России

Экономика сегоднявчера в 09:39

Цены на краткосрочную аренду квартир в Новосибирской области выросли на 15%

Деловой квартал (Новосибирск)вчера в 04:51

В Татарстане подорожала посуточная аренда квартир и загородных домов

БИЗНЕС Onlineвчера в 06:35

В «Авито» назвали регионы с максимальным ростом цен на аренду дач

РБКвчера в 05:53

Аренда дач заметно подорожала в некоторых российских регионах

ФАНвчера в 09:08

Исследование: Цены на краткосрочную аренду домов в РФ выросли на 29% перед туристическим сезоном

Агентство Москвавчера в 03:47
Интересное

Как обманывают официальные дилеры в автосалонах. Пять способов

Если автосалон выставляет цены за новый автомобиль, которые на четверть, а то и на треть ниже, чем рекомендованные автопроизводителем, практически гарантированно вы имеете дело с мошенниками.
Российская газета11 апреля в 08:02

«Миннесота» принимает «Сент-Луис» в матче регулярного первенства НХЛ

Матч регулярного первенства Национальной Хоккейной Лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Сент-Луис Блюз» состоится в Сент-Пол, штат Миннесота на хоккейной арене «Эксел Энерджи Центр» 13 апреля в 03:00 по московскому времени.
Честный рейтинг букмекероввчера в 10:39

Минобороны: Россия у границ Украины увеличивает ударную группировку

Как сообщает портал www.rbc.ua, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил в рамках одной из программ о том, что военные силы РФ наращивают вблизи от границы Украины ударную группировку.
SM Newsвчера в 07:07

«Фальшивый» «Спутник V» вызвал потрясения в Европе

Как стало известно еще 8 апреля, словацкие эксперты пришли к выводу, что россияне поставляют на экспорт не тот препарат, который они регистрируют в Евросоюзе, а до этого описали в статье для авторитетного журнала The Lancet, с которой началась "легализация" российской вакцины в Европе.
Росбалтвчера в 10:04