Максимальный рост стоимости посуточной аренды загородной недвижимости — в 2,5 раза за год — зафиксирован в Кабардино-Балкарии, средний показатель в апреле 2021 года составил 5 тыс. руб. Двукратный рост отмечен в Волгоградской и Тамбовской областях (оба региона — до 4 тыс. руб.) и Ямало-Ненецком автономном округе (10 тыс. руб.).

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