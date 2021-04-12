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РБК

В «Авито» назвали регионы с максимальным ростом цен на аренду дач

Максимальный рост стоимости посуточной аренды загородной недвижимости — в 2,5 раза за год — зафиксирован в Кабардино-Балкарии, средний показатель в апреле 2021 года составил 5 тыс. руб. Двукратный рост отмечен в Волгоградской и Тамбовской областях (оба региона — до 4 тыс. руб.) и Ямало-Ненецком автономном округе (10 тыс. руб.).В источнике
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В «Авито» назвали регионы с максимальным ростом цен на аренду дач

РБК05:53

Посуточная аренда дач в Краснодарском крае подорожала на 83%

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В Татарстане подорожала посуточная аренда квартир и загородных домов

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В Татарстане перед началом турсезона выросли цены на посуточную аренду квартир и домов

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Цены на краткосрочную аренду квартир в Новосибирской области выросли на 15%

Деловой квартал (Новосибирск)04:51

Исследование: Цены на краткосрочную аренду домов в РФ выросли на 29% перед туристическим сезоном

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Новосибирцы открыли сезон и сдают дачи в аренду на лето

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Россия настоятельно рекомендует ответственным странам, включая Турцию, проанализировать воинствующие заявления Киева и предостерегает их от подпитывания милитаристских настроений властей Украины.
ТАСС07:53