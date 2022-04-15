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Цены на продукты продолжают расти в Германии из-за подорожания электроэнергии

Значительное подорожание электроэнергии влечет за собой рост цен на продукты в Германии, пишет «ИноTV» со ссылкой на немецкую газету Frankfurter Allgemein.
ФАН
Сообщается, что цена на хлеб и сливочное масло в марте выросла на 18%, а на подсолнечное масло, которое стало дефицитным товаром в ряде магазинов, - на 30%.
Российская газета
Оптовые цены также выросли, подчеркивает FAZ.
РИА Новости
Сильно выросла стоимость на твердое топливо (на 62%), руды и металлы подорожали на 55,8%, зерно, табак, семена и корма для животных выросли в цене на 43%.
Российская газета

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