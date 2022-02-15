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Цены на ремонт жилья за год выросли до 35%

Ремонт квартир в России вырос в цене до 35% в сравнении с прошлым годом, сообщили «Известиям» участники стройотрасли.
Известия
Стоимость увеличилась пропорционально как на косметическую, так и на капитальную отделку.
Известия
На 35% стоимость увеличилась в Москве и других крупных городах, примерно на 20% — в регионах, подтвердила генеральный директор дизайн-студии Panova Design Ирина Панова.
Известия
«Один из важных факторов роста цен — дефицит рабочей силы на рынке. Почти 50% строительных организаций столкнулись сегодня с нехваткой квалифицированных кадров», — отметил председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
Псковская Лента Новостей

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