«Один из важных факторов роста цен — дефицит рабочей силы на рынке. Почти 50% строительных организаций столкнулись сегодня с нехваткой квалифицированных кадров», — отметил председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
К военному вторжению Украины в Донбасс у Запада не будет вопросов, заявил представитель контролируемой Киевом части Донецкой области в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке страны Сергей Гармаш.
Правительство РФ рассматривает возможность обязать платформы видеоигр Steam, PlayStation Store, Xbox Games Store, Epic Games перечислять в бюджет 5% от оборота в России для поддержки патриотических видеоигр.
Роскомнадзор до конца февраля рассмотрит меры понуждения для компаний, которые не открыли представительства в России в рамках закона о "приземлении", сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.