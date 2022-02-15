«Один из важных факторов роста цен — дефицит рабочей силы на рынке. Почти 50% строительных организаций столкнулись сегодня с нехваткой квалифицированных кадров», — отметил председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.