В феврале 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на ремонт жилья в России выросли на 30–35%, сказал «Известиям» руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.
«Один из важных факторов роста цен — дефицит рабочей силы на рынке. Почти 50% строительных организаций столкнулись сегодня с нехваткой квалифицированных кадров», — отметил председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
«Фрегаты НАТО пытались вести радиоэлектронную и радиотехническую разведку российских кораблей во время проведения во вторник группировкой российского ВМФ эпизода плановых учений в восточной части Средиземного моря», — рассказал собеседник агентства.
Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс сообщил, что расследование по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой ещё не окончено, и её допинг-проба «Б» пока не была вскрыта.
В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружено три препарата, которые вместе могут быть направлены на повышение выносливости, с таким утверждением выступил глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт, передает газета New York Times.
Матвиенко считает, что Россия вынуждена принять весь комплекс мер, включая военные, в ситуации, когда "идет накачка Украины наступательным оружием, а у российских границ создаются очаги напряженности".
Российский журналист Владимир Познер поделился мнением о позиции Международного олимпийского комитета (МОК), который откажется от награждения победителей командного турнира на Олимпиаде из-за сомнительной допинг-пробы Камилы Валиевой.