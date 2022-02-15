Будьте в Плюсе

Цены на ремонт жилья за год выросли до 35%

Ремонт квартир в России вырос в цене до 35% в сравнении с прошлым годом, сообщили «Известиям» участники стройотрасли.
Известия
Стоимость увеличилась пропорционально как на косметическую, так и на капитальную отделку.
Известия
В феврале 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на ремонт жилья в России выросли на 30–35%, сказал «Известиям» руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.
Известия
«Один из важных факторов роста цен — дефицит рабочей силы на рынке. Почти 50% строительных организаций столкнулись сегодня с нехваткой квалифицированных кадров», — отметил председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
Весьма

Подробнее о событии

Подорожание стройматериалов в России спровоцировало рост цен на ремонт квартир
Экономика сегодня20:46
Ремонтные заботы: цены на отделку жилья за год выросли до 35%
Известия16:00
Самое цитируемое
Эксперты: за год цены на косметический и капитальный ремонт жилья выросли на 35%
ПРАЙМ19:36
Цены на ремонт жилья за год выросли до 35%
Известия17:39
Цены на отделку жилья за год увеличились до 35%
Накануне.Ru18:03
«Известия»: в Москве и крупных городах цены на ремонт выросли до 35%, в регионах — до 20%
Телеканал 360°17:18
«Известия»: ремонт жилья в России подорожал на 35% за год
Ямал-Медиа18:14
Стоимость отделки жилья в России за год выросла до 35%
ФАН16:34

Интересное

Байден заявил, что не верит в желание российского народа воевать с Украиной

Президент США Джо Байден, выступая во вторник в Белом доме, обратился к российскому народу с заявлением о том, что не верит в желание России вести войну с Украиной.
ТАССвчера в 15:34

Постпред России при ЕС Чижов исключил вторжение России на Украину 16 февраля

Россия, вопреки сообщениям западных СМИ, не нападет на Украину 16 февраля, заявил постпред при ЕС Владимир Чижов немецкой газете Welt.
РБК21:52

РИА Новости: НАТО попыталось вести разведку российских кораблей в Средиземном море

«Фрегаты НАТО пытались вести радиоэлектронную и радиотехническую разведку российских кораблей во время проведения во вторник группировкой российского ВМФ эпизода плановых учений в восточной части Средиземного моря», — рассказал собеседник агентства.
RT на русском21:42

Допинг-проба «Б» Камилы Валиевой пока не была вскрыта

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс сообщил, что расследование по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой ещё не окончено, и её допинг-проба «Б» пока не была вскрыта.
Чемпионат22:59

Porsche Cayman скоро будет не актуален: к выходу на рынок готовится новый Ford Mustang 2024. Автомобиль показали на фото с мощными тормозами

Уже не секрет, что автомобиль готовится к премьере. Это подтверждают шпионские фото, которые периодически появляются в западных СМИ.
Ceny Avto22:01

NYT: в допинг-пробе фигуристки Валиевой нашли три препарата, повышающих выносливость

В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружено три препарата, которые вместе могут быть направлены на повышение выносливости, с таким утверждением выступил глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт, передает газета New York Times.
РИА Новости23:05

Останки динозавра обнаружены в желудке крокодила, жившего в Австралии 95 млн лет назад

Частично переваренные останки молодого динозавра-орнитопода были обнаружены в желудке нового вида крокодила Confractosuchus sauroktonos, который жил в Австралии 95 миллионов лет назад.
FBM.ruвчера в 19:01

Гинцбург заявил, что Минздрав скоро разрешит исследования «коктейля из антител» от COVID

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что Минздрав скоро разрешит клинические исследования «коктейля из антител» от COVID-19.
Lenta.ru22:26

Матвиенко указала, что Россия примет военные меры при вторжении Киева в Донбасс

Матвиенко считает, что Россия вынуждена принять весь комплекс мер, включая военные, в ситуации, когда "идет накачка Украины наступательным оружием, а у российских границ создаются очаги напряженности".
Газета.Ru17:38

Журналист Владимир Познер назвал отказ МОК награждать фигуристов из-за Валиевой бездарным

Российский журналист Владимир Познер поделился мнением о позиции Международного олимпийского комитета (МОК), который откажется от награждения победителей командного турнира на Олимпиаде из-за сомнительной допинг-пробы Камилы Валиевой.
Lenta.ru14 февраля в 10:13