Отрицательная динамика, по оценкам сервиса, сохраняется и на втором по объему российском рынке жилья: в Санкт-Петербурге за минувший месяц "однушки" стали дешевле в среднем на 1,6%, до 24,1 тыс. руб. В Москве, по данным ЦИАН, однокомнатные квартиры сейчас предлагаются в среднем за 38,8 тыс. руб. в месяц, двухкомнатные — за 54,1 тыс. руб. За месяц цены выросли на 0,3% и 1,3% соответственно.

Коммерсантъ 03:00