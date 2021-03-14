Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Цены на съемное жилье не растут

Цены на съемное жилье не растут Возвращение бизнеса в офисы, а студентов к традиционному формату обучения не спровоцировали бума на рынке аренды: спрос на нее продолжает оставаться пониженным, а цены стагнируют.В источнике
Коммерсантъ
Петербургский дневник
Экономика сегодня
Народные новости
ФАН
С чего всё началось

Цены на съемное жилье не растут

Отрицательная динамика, по оценкам сервиса, сохраняется и на втором по объему российском рынке жилья: в Санкт-Петербурге за минувший месяц "однушки" стали дешевле в среднем на 1,6%, до 24,1 тыс. руб. В Москве, по данным ЦИАН, однокомнатные квартиры сейчас предлагаются в среднем за 38,8 тыс. руб. в месяц, двухкомнатные — за 54,1 тыс. руб. За месяц цены выросли на 0,3% и 1,3% соответственно.
Коммерсантъ03:00

Подробнее о событии

Аналитики констатируют снижение спроса на съемное жилье

ИА Красная Весна13:50

В Петербурге подешевела аренда квартир

Петербургский дневник11:03

Переход с «удаленки» не привел к росту цен в сегменте аренды

Народные новости09:25

Аналитики не ждут роста цен на рынке аренды жилья

ФАН09:06

Стало известно, что тормозит рост цен на арендное жилье в России

Экономика сегодня08:54

Аналитики сообщили о небольшом росте цен за аренду квартир

Говорит Москва06:25

Цены на съемное жилье не растут

Коммерсантъ03:00
Интересное

FT рассказала о причинах перебоев с поставками вакцин AstraZeneca в ЕС

В газете Financial Times разузнали, что задержки в поставках вакцины от компании AstraZeneca против коронавируса в страны Евросоюза могли начаться из-за указанного в контракте завода по производству препарата в Нидерландах, который до сих пор не направил в Брюссель ни одной дозы.
Радио Sputnik04:30

В ЛНР призвали украинских солдат не выполнять приказы

Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики призывает украинских силовиков не выполнять приказы командования ВС Украины об обстрелах территории республики, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости12:01