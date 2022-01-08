Согласно прогнозам экспертов, опрошенных «РБК-Недвижимостью», в 2022 году рост цен на стройматериалы и сами загородные дома сохранится, но будет в пределах 10–15% при отсутствии внешних или внутренних шоков.
Поздним вечером 6 января новостное агентство TT сообщило, что премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон провела срочный телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё, в ходе которого обсудила требования России о нерасширении НАТО и наложения ограничений на оборонный альянс в деле сотрудничества со странами, в него не входящими.