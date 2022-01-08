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Цены на стройматериалы откатились: стоит ли возводить дом в 2022 году

После бурного роста цен на строительные материалы в 2021 году многие взяли паузу в строительстве домов или отложили свои планы на будущее.
РБК
Сейчас на рынке наблюдается стабилизация цен, а по некоторым видам стройматериалов — небольшое снижение.
РБК
Согласно прогнозам экспертов, опрошенных «РБК-Недвижимостью», в 2022 году рост цен на стройматериалы и сами загородные дома сохранится, но будет в пределах 10–15% при отсутствии внешних или внутренних шоков.
РБК
Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский отметил, что сейчас, в начале 2022 года, можно начать стройку, поскольку цены на материалы не будут падать.
Lenta.ru

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РЕН ТВ17:13
Цены на стройматериалы откатились: стоит ли возводить дом в 2022 году
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