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РБК

Цены на свет в Калининграде предложили поменять за счет других регионов

Власти планируют изменить механизм расчета цен на энергомощность в Калининградской области, чтобы не допустить скачка тарифа сразу на треть из-за колебаний объемов экспорта электроэнергии в Литву, пишет «Коммерсантъ».В источнике
РБК
Народные новости
Новый Калининград.Ru
Коммерсантъ
RuNews24.ru
С чего всё началось

Калининграду скручивают счетчик

Ростом энергоцен предложено поделиться с потребителями до Урала Регуляторы предложили новый механизм расчета цен на энергомощность в Калининградской области, чтобы не допустить скачка тарифа сразу на треть из-за колебаний объемов экспорта электроэнергии в Литву.
Коммерсантъ18:15

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Регуляторы предложили новый механизм расчёта цен на энергомощность в Калининградской области

Клопс03:30

В Калининграде цены на электроэнергию предлагают поменять за счет других регионов

RuNews24.ru04:02

Рост стоимости энергомощности для Калининграда хотят ограничить 10 процентами

Новый Калининград.Ru03:56

В Калининграде планируют изменить механизм расчета цен на электроэнергию

Народные новости04:30

Цены на свет в Калининграде предложили поменять за счет других регионов

РБК02:55

Калининграду скручивают счетчик

Коммерсантъ18:15
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ТАСС20:06

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