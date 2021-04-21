Власти планируют изменить механизм расчета цен на энергомощность в Калининградской области, чтобы не допустить скачка тарифа сразу на треть из-за колебаний объемов экспорта электроэнергии в Литву, пишет «Коммерсантъ».

С чего всё началось Калининграду скручивают счетчик Ростом энергоцен предложено поделиться с потребителями до Урала Регуляторы предложили новый механизм расчета цен на энергомощность в Калининградской области, чтобы не допустить скачка тарифа сразу на треть из-за колебаний объемов экспорта электроэнергии в Литву. Коммерсантъ 18:15