Цены на свет в Калининграде предложили поменять за счет других регионов
Власти планируют изменить механизм расчета цен на энергомощность в Калининградской области, чтобы не допустить скачка тарифа сразу на треть из-за колебаний объемов экспорта электроэнергии в Литву, пишет «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
Калининграду скручивают счетчик
Ростом энергоцен предложено поделиться с потребителями до Урала Регуляторы предложили новый механизм расчета цен на энергомощность в Калининградской области, чтобы не допустить скачка тарифа сразу на треть из-за колебаний объемов экспорта электроэнергии в Литву.
Коммерсантъ18:15
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