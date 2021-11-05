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Цены на сырую нефть в Токио снизились в ответ на решение стран-членов ОПЕК

Дженнифер Грэнхольм, министр энергетики США, в прошлом месяце заявила, что высвобождение нефти из стратегических запасов страны было одним из «инструментов», которые администрация Байдена могла бы использовать для снижения цен на ископаемое топливо.
Profinance.ru
По словам представителей Саудовской Аравии, группа производителей действует как «ответственный регулятор», лишь постепенно увеличивая добычу нефти на 400 000 баррелей в день каждый месяц.
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«За последние несколько месяцев мы много раз убедились в том, что энергетические рынки должны регулироваться, иначе все пойдет наперекосяк», — сказал принц Абдулазиз бен Салман, министр энергетики Саудовской Аравии.
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Саудовская Аравия и Россия всë больше становятся уверены в том, что более высокие цены на чëрное золото не приведут к быстрому увеличению добычи сланцевого газа в США, говорят собеседники Reuters.
Евразия Daily

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