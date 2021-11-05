Дженнифер Грэнхольм, министр энергетики США, в прошлом месяце заявила, что высвобождение нефти из стратегических запасов страны было одним из «инструментов», которые администрация Байдена могла бы использовать для снижения цен на ископаемое топливо.
«За последние несколько месяцев мы много раз убедились в том, что энергетические рынки должны регулироваться, иначе все пойдет наперекосяк», — сказал принц Абдулазиз бен Салман, министр энергетики Саудовской Аравии.
Директор ЦРУ Уильям Бернс посещал Москву с целью "предупредить" Кремль о недопустимости действий против Украины, а также узнать намерения России, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.
В конце октября ведомство направило в Федеральное сетевое агентство Германии (регулятор в сфере энергетики) анализ надежности поставок газа в процессе сертификации трубопровода, в котором говорилось, что выдача сертификата «не ставит под угрозу безопасность поставок газа в Германию и Европейский союз».