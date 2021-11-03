КоммерсантъНовак поручил рассмотреть целесообразность корректировки топливного демпфера на 2022 годК середине четвертого квартала 2021 года темпы роста цен на российских АЗС находятся в рамках расчетной инфляции.Экономика сегодняВице-премьер РФ Александр Новак по итогам стратегической сессии по ситуации на рынке нефтепродуктов поручил рассмотреть целесообразность корректировки демпфера для нефтепродуктов на 2022 год.ИнтерфаксЦены на зимнее дизельное топливо в европейской части России на СПбМТСБ выросли на 22,8% с начала 2021 года (за год — на 26%), до 59,444 тыс. руб. за тонну.РБКСейчас нормативы продаж на бирже составляют 11% от объема произведенного бензина и 7,5% — дизтоплива.ПРАЙМЧитать далееСвернутьИнфоросИнфоросПолитРоссияПрофильЭкономика сегодняФАНЦентральная Служба НовостейЦарьградИА Красная ВеснаРоссийская газетаГазета.RuRT на русскомLife.ruАлтапрессOilCapital.ruDeita.ruВечерняя МоскваНародные новостиПодробнее о событииВ России изучат возможность корректировки демпфера на топливо в 2022 годуВедомостивчера в 15:05Правительство изучит целесообразность повышения продаж топлива на биржеRT на русскомвчера в 15:04Правительство изучит целесообразность повышения на один процент продаж топлива на биржеРИА Новостивчера в 14:15Цены на топливо на АЗС в РФ растут в рамках инфляции, несмотря на рост мировых котировокПРАЙМвчера в 14:38Кабмин рассматривает меры на рынке топлива для сохранения стабильной ситуации в 2022 годуТАССвчера в 13:39В правительстве обсудили варианты сдерживания цен на керосин и дизельРБКвчера в 13:39Новак поручил рассмотреть целесообразность корректировки топливного демпфера на 2022 годКоммерсантъвчера в 14:40Показать ещёОценить292Поделиться