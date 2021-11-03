Будьте в Плюсе

Новак поручил рассмотреть целесообразность корректировки топливного демпфера на 2022 год

К середине четвертого квартала 2021 года темпы роста цен на российских АЗС находятся в рамках расчетной инфляции.
Экономика сегодня
Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам стратегической сессии по ситуации на рынке нефтепродуктов поручил рассмотреть целесообразность корректировки демпфера для нефтепродуктов на 2022 год.
Интерфакс
Цены на зимнее дизельное топливо в европейской части России на СПбМТСБ выросли на 22,8% с начала 2021 года (за год — на 26%), до 59,444 тыс. руб. за тонну.
РБК
Сейчас нормативы продаж на бирже составляют 11% от объема произведенного бензина и 7,5% — дизтоплива.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

В России изучат возможность корректировки демпфера на топливо в 2022 году
Ведомостивчера в 15:05
Правительство изучит целесообразность повышения продаж топлива на бирже
RT на русскомвчера в 15:04
Правительство изучит целесообразность повышения на один процент продаж топлива на бирже
РИА Новостивчера в 14:15
Цены на топливо на АЗС в РФ растут в рамках инфляции, несмотря на рост мировых котировок
ПРАЙМвчера в 14:38
Кабмин рассматривает меры на рынке топлива для сохранения стабильной ситуации в 2022 году
ТАССвчера в 13:39
В правительстве обсудили варианты сдерживания цен на керосин и дизель
РБКвчера в 13:39
Новак поручил рассмотреть целесообразность корректировки топливного демпфера на 2022 год
Коммерсантъвчера в 14:40

Интересное

Врач Руженцова заявила, что пациент с COVID-19 не заразен при отрицательном тесте

Отрицательный результат теста на коронавирус говорит о том, что пациент больше не заразен, заявила заместитель директора научно-исследовательского института им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, д. м. н. Татьяна Руженцова.
RT на русском21:18