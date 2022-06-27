«Газпром» завершил плановые ежегодные профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток» и возобновил поставки топлива 27 июня в 20:00 по московскому времени, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.
Президент России Владимир Путин принял приглашение индонезийского лидера Джоко Видодо принять участие в саммит G20, который пройдет 15-16 ноября на Бали, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Белый дом должен прекратить поставки вооружения на Украину, а правительству Владимира Зеленского придется согласиться на переговоры с Россией, включая нейтралитет и территориальные уступки, написала экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард в статье для журнал Foreign Policy, подготовленной совместно с подполковником американской армии в отставке Дэниелом Дэвисом.