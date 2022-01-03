Руководитель ремонтно-строительной компании "Параллель" Тигран Симонян сообщил, что многие поставщики заранее уведомляли о том, что с начала года подорожают все импортные чистовые материалы, сантехника, керамогранит, декоративные люстры.
Дизель-электрическая подводная лодка «Новороссийск», относящаяся к Черноморскому флоту Военно-морского флота (ВМФ) России, появилась в водах Средиземного моря и вызвала панику у командования Военно-морских сил (ВМС) США и НАТО.
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал об новом симптоме проявления коронавируса у детей.