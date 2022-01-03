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Цены на услуги ремонтных бригад в России могут вырасти на 20%

Несколько факторов повлияют на рост цен услуг ремонтных бригад в России в 2022 году.
ФАН
В России весь 2021 год значительно росли цены на строительные материалы.
РИА Новости
Руководитель ремонтно-строительной компании "Параллель" Тигран Симонян сообщил, что многие поставщики заранее уведомляли о том, что с начала года подорожают все импортные чистовые материалы, сантехника, керамогранит, декоративные люстры.
РИА Новости
В декабре 2021-го стало известно, что ремонт жилья с начала года подорожал на 20 процентов.
Lenta.ru

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Специалисты в сфере недвижимости предрекли рост цен на ремонт
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