Поставщики убеждены, что уже в начале 2022 года строительные и черновые материалы подорожают на 10%, сантехника — на 7%. Коснется увеличение стоимости также обоев, плитки и мебели, передает РИА Новости
Руководитель ремонтно-строительной компании "Параллель" Тигран Симонян сообщил, что многие поставщики заранее уведомляли о том, что с начала года подорожают все импортные чистовые материалы, сантехника, керамогранит, декоративные люстры.
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сообщил, что украинцы проявили интерес к новогоднему обращению российского лидера Владимира Путина, "Его поздравления уверен, посмотрели все", — написал Кива в своём Telegram-канале.