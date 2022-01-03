Будьте в Плюсе

Цены на услуги ремонтных бригад в России могут вырасти на 20%

Хорошо ли подобран заголовок?
Поставщики убеждены, что уже в начале 2022 года строительные и черновые материалы подорожают на 10%, сантехника — на 7%. Коснется увеличение стоимости также обоев, плитки и мебели, передает РИА Новости
.
ФАН
В России весь 2021 год значительно росли цены на строительные материалы.
РИА Новости
В исследовании банка "Русский стандарт" сообщалось, что средний чек россиян на покупку строительных материалов в прошлом году вырос на 7%.
РИА Новости
Руководитель ремонтно-строительной компании "Параллель" Тигран Симонян сообщил, что многие поставщики заранее уведомляли о том, что с начала года подорожают все импортные чистовые материалы, сантехника, керамогранит, декоративные люстры.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Цены на услуги ремонтных бригад в России могут вырасти на 20%
ФАН19:36
Дизайнеры предупредили о росте цен на ремонт в 2022 году
РИА Новости19:00
Самое цитируемое
Россиян предупредили о росте цен на ремонт в 2022 году
РЕН ТВ20:35
Дизайнеры рассказали о подорожании ремонтных работ на 20 процентов в 2022 году
Lenta.ru20:08
Глава строительной компании Симонян предупредил о грядущем росте цен на ремонт
News.ru20:59
Специалисты в сфере недвижимости предрекли рост цен на ремонт
URA.Ru19:34
Дизайнеры предупредили о росте цен на ремонтные работы и строительные материалы в 2022 году
Телеканал 360°19:28

Интересное

В Приангарье собрали внушительный урожай грибов

Единственная в Приангарье грибная ферма получила в 2021 году самый большой урожай за свою историю — 250 тонн грибов.
REGNUMвчера в 23:58

Пользователи Twitter осудили резкие слова канадского дипломата Александера о Путине

Канадского политика и дипломата Криса Александера раскритиковали в твиттере за высказывание о президенте Владимире Путине и оскорбление россиян.
РИА Новостивчера в 09:49

7 удивительных фактов о модели Жигули ВАЗ-2106, которых не должно было быть

Соответственно, модель ВАЗ-2107, до производства которой оставалось 15 лет, должна была получить название ВАЗ-2106.
CarsWeek.ru1 января в 09:13

Курбан Омаров обвиняет Ксению Бородину в измене

Омаров обвиняет Бородину в измене с его лучшим другом.
Центральная Служба Новостейвчера в 09:28

В Афинах на глазах у семьи застрелили грузинского вора в законе

В Афинах поздно вечером 1 января застрелили 41-летнего выходца из Грузии, вора в законе Шота Тевдорадзе, известного как Шотико.
Газета.Ru16:16

Президент Украины Зеленский: в 2022 году военные ВСУ сфотографируются в Крыму и Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении пообещал жителям страны, что в 2022 году военные ВСУ смогут сфотографироваться в Крыму и Донбассе.
РИА Новости17:41

Министр соцполитики Лазебная: украинцев могут оставить без пенсий

Министр соцполитики Марина Лазебная сообщила о вероятном сокращении пенсионных выплат на Украине.
Yakutsk.ruвчера в 03:33

Депутат Рады Кива прокомментировал новогоднее видеообращение Путина

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сообщил, что украинцы проявили интерес к новогоднему обращению российского лидера Владимира Путина, "Его поздравления уверен, посмотрели все", — написал Кива в своём Telegram-канале.
RT на русском21:04

Байден обсудил по телефону с Зеленским предстоящие контакты с Россией в сфере безопасности

Известно, что Байден обсудил с Зеленским предстоящие контакты с Москвой в сфере безопасности.
Газета.Ru17:23