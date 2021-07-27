Письмо, направленное Мишустину 22 июля, подписали руководители союза "Садоводы Кубани", Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края, союза "Садоводы Дагестана" и Ассоциации садоводов России.
Рост себестоимости производства, падение отпускных цен и высокая кредитная нагрузка из-за прошлогодних потерь урожая грозит банкротством садоводческим предприятиям, уверены участники рынка. Для защиты российских садоводов они просят премьера Михаила Мишустина ввести сезонные квоты на импорт плодов.
Отечественный спортсмен резко отреагировал на провокационный вопрос чилийского журналиста и потребовал от руководства Международной федерации тенниса (ITF) больше не допускать того до просмотра собственных матчей.