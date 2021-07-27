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Экономика

Российские садоводы жалуются на падение рентабельности

Российские садоводы предупредили премьера Михаила Мишустина о рисках банкротства предприятий отрасли и срыве программы замещения импорта плодов.
Коммерсантъ
Письмо, направленное Мишустину 22 июля, подписали руководители союза "Садоводы Кубани", Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края, союза "Садоводы Дагестана" и Ассоциации садоводов России.
ПРАЙМ
Как отмечают объединения, в 2021 году из-за роста цен на удобрения, средства защиты растений, тару, горюче-смазочные материалы и т. д. себестоимость производства яблок выросла в среднем на 50%.
Финмаркет
Другой собеседник "Коммерсанта" сообщил, что при себестоимости 30 рублей за 1 кг в оптовом звене яблоки сейчас продаются по 15–25 рублей за 1 кг.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Российские садоводы жалуются на падение рентабельности

Рост себестоимости производства, падение отпускных цен и высокая кредитная нагрузка из-за прошлогодних потерь урожая грозит банкротством садоводческим предприятиям, уверены участники рынка. Для защиты российских садоводов они просят премьера Михаила Мишустина ввести сезонные квоты на импорт плодов.
Коммерсантъ18:21

Подробнее о событии

Что будет с ценами на яблоки?

BFM.ru14:04

Дешевые импортные яблоки стали проблемой России

Lenta.ru05:26

Российские садоводы попросили ввести квоты на импорт фруктов и ягод

Национальное Аграрное Агентство01:02

Мишустина попросили ограничить ввоз импортных яблок. Они слишком дешево стоят

Капитал страны03:56

«Вопрос выживания»: садоводы попросили ограничить импорт яблок из-за риска банкротства

Forbes02:48

Цены на яблоки могут вырасти, если правительство согласится ввести квоты на импорт

ПРАЙМ05:21

Российские садоводы жалуются на падение рентабельности

Коммерсантъ18:21
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RT на русском08:43