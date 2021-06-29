Цены на жилье могут не снизиться из-за новых условий льготной ипотеки
Новые условия программы льготной ипотеки снизят спрос, но не цены на жилье на первичном рынке, считает управляющий директор «Открытие Research» банка «Открытие» Константин Енин. Эксперт отметил, что многим девелоперам прошедший год дал возможность накопить подушку безопасности.В источнике
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Эксперт: новые условия льготной ипотеки снизят спрос, но не цены на жилье
Новые условия программы льготной ипотеки из-за повышения процентной ставки приведут к снижению спроса на недвижимость на первичном рынке, однако не к снижению цен на жилье. Такое мнение высказал ТАСС управляющий директор "Открытие Research" банка "Открытие" Константин Енин.
ТАСС20:05