Эсминец ВМС США Ross в Чёрном море могут встретить «Хибины»

Не утих еще резонанс, вызванный вторжением в российские территориальные воды британского эсминца Defender, как журналисты ряда отечественных СМИ уже рассказывают своим читателям о том, что якобы прибывший в Черное море для участия в учениях Sea Breeze-2021 эсминец ВМС США Ross планирует «в знак солидарности с британцами» нарушить морскую границу России.