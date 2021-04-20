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ТАСС

Цены на жилье в Крыму выросли на 25% за три года

Рост цен на жилье в Крыму составил порядка 20-25% за последние три года, что связано, в частности, с повышенным спросом, но сейчас цена стабилизировалось, в 2021 году динамика будет не выше уровня инфляции. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер Республики Крым Евгений Кабанов.В источнике
С чего всё началось

Квадратные меры: темпы роста цен на первичное жилье в России замедлились

По данным «Авито Недвижимости», в IV квартале 2020-го по сравнению с III кварталом рост цен составил 10%. По итогам I квартала 2021-го зафиксирована стабилизация ситуации на рынке первичного жилья после ажиотажного спроса прошлого года, сказано в работе.
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Цены на жилье в Крыму выросли на 25% за три года

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