Рост цен на жилье в Крыму составил порядка 20-25% за последние три года, что связано, в частности, с повышенным спросом, но сейчас цена стабилизировалось, в 2021 году динамика будет не выше уровня инфляции. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер Республики Крым Евгений Кабанов.

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С чего всё началось Квадратные меры: темпы роста цен на первичное жилье в России замедлились По данным «Авито Недвижимости», в IV квартале 2020-го по сравнению с III кварталом рост цен составил 10%. По итогам I квартала 2021-го зафиксирована стабилизация ситуации на рынке первичного жилья после ажиотажного спроса прошлого года, сказано в работе. Известия 17:01