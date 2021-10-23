ИА Красная ВеснаЦены на жилье в крупных городах России продолжают растиЭксперты считают, что цены на жилье в городах-миллионниках растут как на первичном, так и на вторичном рынке.ИА Красная ВеснаСтоимость жилья в крупных городах России продолжает расти, заявили эксперты ЦИАН и «Авито.Недвижимость», 23 октября сообщает Газета.Ru.ИА Красная ВеснаНа вторичном рынке почти во всех городах России самое доступное жилье можно найти за 0,5-0,7 млн рублей.ИА Красная ВеснаАстрахань заняла шестую строчку рейтинга.Каспий.ИнфоЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаKrasnodarMediaПодробнее о событииЦены на жилье в крупных городах России продолжают растиИА Красная Веснавчера в 13:37В Астрахани начали быстро расти цены на «вторичку»Каспий.Инфовчера в 11:01Дороже, чем в Москве или какой город Кубани обогнал столицу РФ по росту цен на жильеKrasnodarMediaвчера в 10:32Показать все источникиОценитьПоделиться