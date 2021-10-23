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Цены на жилье в крупных городах России продолжают расти

Эксперты считают, что цены на жилье в городах-миллионниках растут как на первичном, так и на вторичном рынке.
ИА Красная Весна
Стоимость жилья в крупных городах России продолжает расти, заявили эксперты ЦИАН и «Авито.Недвижимость», 23 октября сообщает Газета.Ru.
ИА Красная Весна
На вторичном рынке почти во всех городах России самое доступное жилье можно найти за 0,5-0,7 млн рублей.
ИА Красная Весна
Астрахань заняла шестую строчку рейтинга.
Каспий.Инфо

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Цены на жилье в крупных городах России продолжают расти
ИА Красная Веснавчера в 13:37
В Астрахани начали быстро расти цены на «вторичку»
Каспий.Инфовчера в 11:01
Дороже, чем в Москве или какой город Кубани обогнал столицу РФ по росту цен на жилье
KrasnodarMediaвчера в 10:32
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