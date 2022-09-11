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Цены прижились в новостройках

Сдержанному восстановлению покупательской активности не удается преломить тенденцию на рынке первичной недвижимости: средние цены стагнируют.
Коммерсантъ
Средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах России в сентябре составила 130 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 0,6% относительно предыдущего месяца.
Коммерсантъ
Наиболее существенное снижение цен по итогам месяца произошло в Челябинске, где квартиры в новостройках подешевели на 10%, до 78 000 за квадратный метр.
АБН
Руководитель первичного направления «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев указывает, что в России в целом активность пользователей за месяц увеличилась на 8,3%.
Коммерсантъ

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