КоммерсантъЦены прижились в новостройкахСдержанному восстановлению покупательской активности не удается преломить тенденцию на рынке первичной недвижимости: средние цены стагнируют.КоммерсантъСредняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах России в сентябре составила 130 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 0,6% относительно предыдущего месяца.КоммерсантъНаиболее существенное снижение цен по итогам месяца произошло в Челябинске, где квартиры в новостройках подешевели на 10%, до 78 000 за квадратный метр.АБНРуководитель первичного направления «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев указывает, что в России в целом активность пользователей за месяц увеличилась на 8,3%.КоммерсантъЧитать далееСвернутьВ ТатарстанеВ ТатарстанеАБНЭкономика сегодняDOMEX-НедвижимостьПодробнее о событииЦены на жилье в новостройках России продолжают стагнироватьDOMEX-Недвижимостьвчера в 16:33Цены на новостройки Екатеринбурга продолжают стагнироватьКоммерсантъ Екатеринбургвчера в 15:27Цены прижились в новостройкахКоммерсантъвчера в 07:15Рынок первичной недвижимости в России переживает период стагнацииЭкономика сегоднявчера в 09:49Цены на жилье в новостройках в РФ продолжают стагнироватьАБНвчера в 08:42Цены на жилье в новостройках России продолжают стагнироватьИА SM-Newsвчера в 08:21Цены на новостройки в России находятся в состоянии застояВ Татарстаневчера в 15:20Показать ещёОценить87Поделиться