Энергетика
РБКЦены нефти Brent упали ниже $31 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent упала на 1,7%, до $30,95 за баррель по состоянию на 11:10 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов. Нефть WTI растет на 0,3%, до $22,8 за баррель.
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Комментарии
Происшествия
Число жертв торнадо в Миссисипи выросло
REGNUM 09:14
Транспорт
В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях
Из-за низкой нагрузки в период всеобщей самоизоляции в столичном метрополитене временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях.
РБК 18:18
Здоровье
Сергей Носов рассказал о состоянии здоровья заболевших коронавирусом колымчан
Магаданская правда 18:21
Общество
В Нидерландах уничтожили 140 млн тюльпанов из-за коронавируса
В Нидерландах цветочные компании из-за коронавируса уничтожили 140 миллионов тюльпанов, пишет РИА Новости.
Мой Брянск 12:58
Футбол
Максим Калиниченко: «Сантос — не Роберто Карлос, конечно, но выполняет большой объем работы»
26-летний Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года.
Матч ТВ 14:07
Общество
Голикова назвала даты для решений об отмене карантина
Напомним, по данным на 12 апреля в России подтверждены 2186 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19.
Арбуз вчера в 10:03
Политика
Путин назвал ближайшие недели определяющими в ситуации с коронавирусом
Ближайшие недели в ситуации с коронавирусом в России станут во многом определяющими, заявил президент России Владимир Путин.
Взгляд.ру 09:10
Общество
В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами
РИА Новости 10:22
Политика
Трамп назвал исторической сделку ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Президент США Дональд Трамп назвал исторической сделку стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
RT на русском 19:37
Гаджеты
Выяснились цены и дата начала продаж смартфона Honor 30 Pro+
Чем ближе анонс нового флагманского смартфона Honor 30 Pro+, тем больше информации он нём появляется.
3DNews 14:38
Культура
Онлайн-экскурсию по Третьяковке проведёт Сергей Шнуров
В рамках проекта "Искусство онлайн" в кинотеатре Окко фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров проведет онлайн-экскурсию по залам Третьяковской галереи.
Live24 02:38
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» стартует на канале «Россия 1»
13 апреля 2020 года на телеканале "Россия-1" состоится долгожданная премьера сериала "Зулейха открывает глаза" по одноименному роману Гузель Яхиной.
Вестник 02:25
Киберспорт
Natus Vincere проиграли второй матч на ESL One Los Angeles 2020
Natus Vincere проиграли Ninjas in Pyjamas в матче группового этапа ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship по Dota 2 для Европы и СНГ.
Спорт-Экспресс вчера в 01:35
Общество
В МВД назвали самые криминальные регионы России
Москва стала рекордсменом по числу преступлений в январе — феврале 2020 года, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Моя Москва.онлайн 02:14
Общество
С сайта «Ведомостей» сняли критическую колонку о Сечине
Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров снял с сайта издания критическую колонку о главе «Роснефти», миллиардере Игоре Сечине.
URA.Ru 02:39
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Общество
Уткин назвал Соловьёва «обезьяной»
Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал критику в свой адрес от телеведущего Владимира Соловьёва.
Pravda.Ru 05:57
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
Общество
У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус
В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус.
Коммерсантъ 16:09
Общество
Лукашенко: в Белоруссии ни один человек не умер от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет умерших от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:47
Кино
Два персонажа из «Гарри Поттера» появятся в «Фантастических тварях 3»
Персонажи из книги «Гарри Поттер» Джоан Роулинг появятся в фильме «Фантастические твари 3». Речь идет о Хагриде и юном Волан-де-Морте.
Мойка78 17:18
Общество
Еще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом
В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа.
Газета.Ru 18:19
Общество
В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Происшествия
В Приморье подтвердился ещё один случай заболевания COVID-19
Владивосток, 13 апреля 2020, 03:58 — REGNUM Новый случай заболевания COVID-19 официально подтверждён ещё у одного жителя Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM вчера в 20:58
Космос
Частная американская компания выбрала время и место посадки на Луну
Область в Океане Бурь рядом с Долиной Шретера выбрана в качестве места посадки автоматической лунной миссии IM-1 частной американской компании Intuitive Machines, 13 апреля сообщается в пресс-релизе компании.
ИА Красная Весна 16:38
Общество
ВОЗ прокомментировала применение прививки БЦЖ против коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять противотуберкулезную прививку БЦЖ для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 16:48
Происшествия
В Москве впервые оштрафовали группу людей за нарушение самоизоляции
Солнцевский суд Москвы оштрафовал компанию людей за нарушение режима самоизоляции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
РБК 11:05
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Пользователи из нескольких стран сообщили о сбоях в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
RT на русском 11 апреля в 18:58
Политика
Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 18:46