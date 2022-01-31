РИА Новости«Цены подскочат еще на треть»: когда выгоднее покупать электроникуХорошо ли подобран заголовок?ДаНетДвадцать процентов россиян меняют смартфон раз в пятилетку, выяснил Hi-Tech Mail.ru.РИА НовостиНапример, в 2021-м смартфоны подорожали в среднем на 34 процента.РИА НовостиHuawei MateBook c 15-дюймовым дисплеем только с августа по ноябрь — десять, до 51 тысячи рублей, отмечает "Яндекс.Маркет".РИА НовостиРезко увеличившийся спрос на электронику породил дефицит: потребители закупали впрок.ПРАЙМЧитать далееСвернутьГлавный региональныйГлавный региональныйВятка-На-СетиSolenka.infoАБНПодробнее о событииВ 2022 году цены на электронику вырастут в России на третьSolenka.info07:58«Цены подскочат еще на треть»: когда выгоднее покупать электроникуOnline-buhuchet.ru05:35Эксперты: электроника подорожает на третьПервый Севастопольский00:43Россиян предупредили о грядущем подорожании электроникиАБН02:16Цены на электронику вырастут на третьИА SM-News02:12«Цены подскочат еще на 30%»: когда выгоднее покупать электроникуГлавный региональный03:18«Цены подскочат еще на треть»: когда выгоднее покупать электроникуРИА Новости00:00Показать ещёОценить43Поделиться