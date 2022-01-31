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«Цены подскочат еще на треть»: когда выгоднее покупать электронику

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Двадцать процентов россиян меняют смартфон раз в пятилетку, выяснил Hi-Tech Mail.ru.
РИА Новости
Например, в 2021-м смартфоны подорожали в среднем на 34 процента.
РИА Новости
Huawei MateBook c 15-дюймовым дисплеем только с августа по ноябрь — десять, до 51 тысячи рублей, отмечает "Яндекс.Маркет".
РИА Новости
Резко увеличившийся спрос на электронику породил дефицит: потребители закупали впрок.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

В 2022 году цены на электронику вырастут в России на треть
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«Цены подскочат еще на треть»: когда выгоднее покупать электронику
Online-buhuchet.ru05:35
Эксперты: электроника подорожает на треть
Первый Севастопольский00:43
Россиян предупредили о грядущем подорожании электроники
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Цены на электронику вырастут на треть
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