На Алтае обнаружили останки, которые могут принадлежать пропавшей семь лет назад школьнице

Останки костей и вещи, которые могут принадлежать пропавшей в 2014 году 11-летней школьнице из Новоалтайска, обнаружили в реке Черемшанка, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю во вторник.