По-прежнему частично закрытое авиасообщение c Европой, Таиландом и рядом других туристических стран означает большие расходы внутри России, что является фактором в пользу роста внутренних цен, указывает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Руководство МВД РФ отстранило от должностей заместителя начальника ГУ МВД Москвы генерал-лейтенанта внутренней службы Андрея Понорца и начальника УМВД ЮЗАО Москвы генерал-майора полиции Юрия Демина после ареста экс-главы УМВД Камчатского края Михаила Киселева.
Останки костей и вещи, которые могут принадлежать пропавшей в 2014 году 11-летней школьнице из Новоалтайска, обнаружили в реке Черемшанка, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю во вторник.
Гендиректор «Эссен продакшн АГ» Леонид Барышев сообщил РБК, что при запуске новых сортов конфет компания будет использовать рецептуру со сниженным содержанием кондитерских жиров, которые сильно подорожали за последний год.