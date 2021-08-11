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Цены повысятся на 6,4% в августе в России

Темпы роста цен в России по итогам августа в годовом выражении составят 6,4%, говорится в консенсус-прогнозе, который был составлен РИА Новости на основе опрошенных аналитиков.
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В непродовольственном сегменте сохранится повышенная инфляция, не согласилась главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
РИА Новости
По-прежнему частично закрытое авиасообщение c Европой, Таиландом и рядом других туристических стран означает большие расходы внутри России, что является фактором в пользу роста внутренних цен, указывает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
РИА Новости
Завершение активной фазы туристического сезона в России поможет нормализовать ситуацию с ценами на услуги, уверен начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.
РИА Новости

С чего всё началось

Аналитики спрогнозировали повышение цен в России в августе на 6,4%
Темпы роста цен в России по итогам августа составят в годовом выражении 6,4%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.
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