с чего всё началось

Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года

Футбол «Химки» отказались от выхода в российскую премьер-лигу Единственным клубом, который покинет РПЛ по итогам нынешнего сезона, станет "Оренбург", занявший последнее место в турнирной таблице.

Шоу-бизнес Бузова разделась для обложки Playboy Ведущая, певица и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова снялась для нового выпуска мужского журнала Playboy. 19

Происшествия Полицейский убил пытавшегося совершить самоубийство мужчину Жительница американского города Кольервилл, штат Теннесси, подала в суд на городские власти и полицейского, который убил ее мужа, пытавшегося совершить самоубийство. 1

Шоу-бизнес Знаменитости запустили флешмоб для сексуальных фото в купальнике Знаменитости запустили в Сети флешмоб и стали массово фотографироваться в купальниках в одной и той же позе, сообщает The Sun.

Экономика ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора. 26

Космос Российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США и Европы Сотрудники Роскосмоса при помощи американской и европейской техники проверят готовность к запуску аппаратуры, установленной на первой в истории России посадочной станции "Луна-25".

Шоу-бизнес Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища. 10

Финансы Биржевой курс евро поднялся выше 82 рублей впервые с мая Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 82 руб. Последний рост курса евро до такого значения наблюдался 4 мая этого года, свидетельствуют данные торгов. 38

Кино О своем ожидании финала «Игры престолов» рассказал Король Ночи Актер Ричард Брейк, сыгравший Короля Ночи с первого по пятый сезон популярного сериала «Игра престолов», рассказал, что идеальным окончанием истории могло стать убийство всех героев его персонажем.

Киберспорт В «Лабиринте Аганима» исправили ошибки и обновили баланс Утром 17 июля разработчики Dota 2 выпустили обновление для режима «Лабиринт Аганима», с которым внесли множество балансных правок и устранили ряд ошибок.

Политика Андрей Иванов занял должность первого замглавы Минэкономразвития Андрей Иванов с поста замминистра финансов перешел на должность первого замглавы Минэкономразвития РФ, говорится в распоряжение правительства.

Экономика Минфин пообещал не изымать накопления россиян Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. 769

Происшествия В ДТП с пассажирским автобусом под Липецком пострадали пять человек Елец, Липецкая область, 17 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Липецкой области в ночь с 16 на 17 июля на 375-м километре трассы М-4 Дон в Елецком районе рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем «Газель». 16

Политика Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии 16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть. 33

Экономика Собянин заявил о созданном в Москве «запасе прочности» перед эпидемией Приостановка работы кафе, ресторанов и торговых предприятий затронула каждого москвича, при этом в последние годы Москве удалось создать «запас прочности» на случай кризиса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире радио «Комсомольская правда». 7

Политика Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса. 1,5K

Здоровье Режим повышенной готовности в НАО продлен до 2 августа Как сообщалось, случаи коронавируса были выявлены у рабочих нефтяных месторождений НАО: Хоседаюском, Хасырейском, Южном Хыльчую и на Харьяге.