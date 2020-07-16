Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксПромышленное производство в РФ второй месяц подряд упало почти на 10%

Отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов, ликвидацией загрязнений, снизили объемы производства на 6,5% к июню 2019 года (это лучше показателей апреля и мая, когда падение по сравнению с аналогичными периодами 2019 года достигало 11,4% и 10,9%, соответственно).
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с чего всё началось
В четверг Росстат сообщил
, что в июне промышленное производство снизилось в годовом выражении на 9,4%, фактически повторив майский спад на 9,6%, тогда как аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали замедления спада до 7,9% из-за снятия карантина.
Коммерсантъвчера в 16:22

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В текущем месяце годовая инфляция цен производителей составит 0,7%

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Росстат по итогам бескарантинного июня зафиксировал рецессию в промышленности

Коммерсантъвчера в 16:22

МЭР: падение промпроизводства в РФ на пике ограничений было меньше, чем в других странах

ТАССвчера в 12:34

Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года

REGNUMвчера в 12:40

Промпроизводство в РФ в июне снизилось на 9,4%

Финмаркетвчера в 12:17

Российская промышленность второй месяц подряд упала почти на 10%

РБКвчера в 12:16

Промышленное производство в РФ второй месяц подряд упало почти на 10%

Интерфаксвчера в 14:12
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Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млн

В Индии количество человек, у которых был диагностирован коронавирус, превысило отметку 1 млн, следует из данных на сайте Министерства здравоохранения и семейного благополучия страны.
РБК 01:14
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Общество

В России за сутки выявлено 6406 новых случаев коронавируса

В России за сутки зафиксировано 6406 новых носителей коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:34
Религия

Около 10 тысяч паломников приняли участие в крестном ходе на Урале

Первый крестный ход в честь Царственных страстотерпцев от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы, где оставили тела Романовых, прошел на Урале 18 лет назад.
Российская газета 03:26
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Общество

Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом

Вести.Ru вчера в 05:38
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Общество

В России выявили 6406 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 6406 новых случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе.
Дождь 03:31
Политика

Глава РФПИ отверг обвинения Лондона в краже данных о вакцине

У России нет нужды красть разработки вакцин от COVID-19, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ответ на обвинения в попытках похитить российскими хакерами данные препаратов, разработанных в Великобритании.
Российская газета вчера в 14:10
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Армия и оружие

В России началась внезапная проверка войск Южного и Западного округов

Внезапная проверка войск стартовала в России по поручению президента Владимира Путина, сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.
РБК 03:32
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Происшествия

МВД сообщило о задержании 132 человек на незаконной акции в Москве

На несанкционированной акции в центре Москвы в среду вечером задержали 132 человека, сообщило столичное ГУ МВД на своем сайте.
РИА Новости 15 июля в 17:17
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Энергетика

Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
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Здоровье

В 43 медучреждениях Свердловской области выявили очаги коронавируса с начала пандемии

Очаги новой коронавирусной инфекции выявлены в 43 медучреждениях Свердловской области с апреля, сообщил в пятницу полпред президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов.
ТАСС 02:15
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Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

CT news вчера в 10:56
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Армия и оружие

В ДНР сообщили о гибели под Донецком наемника из США

РБК вчера в 16:55
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Общество

Результаты ЕГЭ по химии требуют признать недействительными

BFM.ru 02:50
Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

Моя Москва.онлайн 00:22
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Шоу-бизнес

Первую семью продюсера Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

Как сообщает Telegram-канал Mash, компания «Бенефит» подала в суд на родственников Иосифа Пригожина - они задолжали ей почти 4 000 000 рублей согласно договору финаренды.
Live24 вчера в 04:42
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Автоспорт

Хэмилтон надеется, что все гонщики «Формулы-1» встанут на колено

CT news вчера в 18:27
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Политика

В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу

REGNUM вчера в 18:49
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Экономика

Mastercard изменит правила конвертации валют

Международная платежная система Mastercard c 11 августа при оплате покупок картами в евро или долларах будет конвертировать списание по курсу в день проведения операции, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы.
Коммерсантъ 01:51
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Политика

Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции

Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости вчера в 10:47
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Футбол

«Рубин» и «Ростов» не забили голов в Казани

Сегодня «Рубин», в рамках 29-го тура чемпионата России по футболу, сыграл вничью с «Ростовом» в Казани со счетом 0:0.
Новый Век вчера в 12:51
Шоу-бизнес

Нюша впервые призналась, что увела бизнесмена Игоря Сивова из семьи

Певица Нюша призналась, что увела из семьи женатого бизнесмена Игоря Сивова, за которого впоследствии вышла замуж.
iReactor вчера в 07:41
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Армия и оружие

Боестолкновения вновь возобновились на границе Азербайджана и Армении

Уточняется, что на участке границы в Товузском районе утром в четверг подразделения ВС Армении вновь предприняли попытку атаки позиций армии Азербайджана.
Экономика сегодня вчера в 01:49
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Общество

СК: идентифицировать останки Николая II поможет 3D-модель его шляпы

В Следственном комитете РФ сообщили "Известиям", что по итогам различных экспертиз следствие пришло к выводу, что останки принадлежат Николаю II, его семье и лицам из их окружения.
Московский Комсомолец вчера в 18:24
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Политика

Европарламент или Ленин: депутат выступил против памятника вождю в ФРГ

DW Польский депутат Европарламента Эльжбеты Крук выступил против установленного в одном из западногерманских городов памятника Владимиру Ильичу Ленину и поднял вопрос о сносе памятника и запрете коммунистической символики.
РЕН ТВ 00:32
Гаджеты

Открылся предзаказ на смартфон Asus ROG Phone 3

iXBT.com вчера в 02:49
Общество

В Крыму за сутки выявили 14 носителей коронавируса

Симферополь, 17 июля 2020, 10:05 — REGNUM Положительные тесты на коронавирус за минувшие сутки в Республике Крым подтверждены у 14 пациентов.
REGNUM 03:05
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Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
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Общество

Мишустин прилетел в Белоруссию на заседание межправсовета ЕАЭС

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск, чтобы принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
ПолитРоссия 03:25
Общество

В Twitter сообщили, что хакеры взломали около 130 аккаунтов

Неизвестные хакеры взломали около 130 учетных записей сети микроблогов Twitter в ходе скоординированного нападения в среду.
ТАСС вчера в 23:22
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Наука

Биолог оценила гипотезу о недолговечном иммунитете к коронавирусу

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова оценила имеющиеся данные о недолговечности иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19.
Online47.ru вчера в 23:59
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Как работают Яндекс.Новости?
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