Экономика

ПРАЙМПРАЙМЦены промпроизводителей в России в июне выросли на 6,1%

Цены промпроизводителей в РФ в июне выросли на 6,1% после снижения на 2,8% в мае, в годовом выражении снизились на 8,3%, сообщает Росстат.
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с чего всё началось
В четверг Росстат сообщил
, что в июне промышленное производство снизилось в годовом выражении на 9,4%, фактически повторив майский спад на 9,6%, тогда как аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали замедления спада до 7,9% из-за снятия карантина.
Коммерсантъвчера в 16:22

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Доля обрабатывающей промышленности в экономике РФ упала на 30% – мнение

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Российская промышленность второй месяц подряд упала почти на 10%

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Росстат по итогам бескарантинного июня зафиксировал рецессию в промышленности

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Промпроизводство в РФ в июне снизилось на 9,4%

Финмаркетвчера в 12:17

В текущем месяце годовая инфляция цен производителей составит 0,7%

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МЭР: падение промпроизводства в РФ на пике ограничений было меньше, чем в других странах

ТАССвчера в 12:34
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В Кремле прокомментировали перенос акции «Бессмертный полк»

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Общество

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В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
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Энергетика

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В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
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Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге

Наряду с представителями руководства «Ренейссанс Констракшн» на стройку прибыл посол Узбекистана (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны).
РБК 07:42
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Политика

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Отношения России и США очень близкими не были никогда, повода для "медового месяца" нет и сейчас.
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Футбол

«Локомотив» обыграл ЦСКА благодаря дублю Миранчука с пенальти

«Локомотив» выиграл у ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России со счётом 2:1. В составе «красно-зелёных» дубль оформил Алексей Миранчук, который дважды реализовал пенальти.
News.ru вчера в 15:30
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Происшествия

В Ростове-на-Дону из-за ливней затопило дома и социальные объекты

Из-за сильных ливней в Ростове-на-дону и Батайске затопило жилые дома, детские сады и вокзал, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
РБК 08:01
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Общество

В московском офисе Фонда борьбы с коррупцией проводят обыски

Следователи проводят обыски в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
ТАСС 07:11
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Политика

Ветераны просят уволить Собчак с «Первого канала»

Российские ветераны потребовали уволить журналистку Ксению Собчак с «Первого канала».
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Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
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Власти Тюмени оценили состояние копающегося в мусорке ветерана из ЯНАО

Ветеран не находится в состоянии опасности, в холодильнике и морозилке есть продукты.
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Экономика

ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
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Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе

Бороться с сонливостью на работе врач не советует с помощью еды и напитков.
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«Авангард» подписал контракт с чешским хоккеистом Секачем

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В деле губернатора Хабаровского края Сергея Фургала постоянно возникают новые вопросы. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
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Сергей Собянин поздравил с 75-летием композитора Алексея Рыбникова

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Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая

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Армия и оружие

Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина

В России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка Вооруженных сил, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
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Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
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Космонавт рассказал о шокировавшем астронавтов НАСА советском туалете

Астронавтов НАСА, впервые увидевших советский «космический туалет», шокировало это устройство, заявил дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков.
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Регистрация первой российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе

"Думаю, что первая регистрация (вакцины от коронавируса) будет в августе, первая - начало второй декады ориентировочно", - передают слова министра здравоохранения РИА Новости.
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В Европарламенте хотят убрать памятник Ленину в Германии

Памятник Владимиру Ленину, установленный в июне в немецком городе Гельзенкирхен, хотят убрать.
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Гарик Харламов ответил на слухи о романе с «пышногрудой» актрисой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на слухи о романе с пышногрудой знаменитостью.
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Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

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