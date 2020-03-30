с чего всё началось

В Средиземноморском регионе российская нефть Urals торгуется по 18,45 доллара, что является рекордным минимумом с 2002 года. Эксперты утверждают, что цены на нефть падают из-за намерения России нарастить поставки в апреле 2020 года.

Цены российской нефти Urals упали до минимума с 1999 года

Политика Путин предоставит дополнительные полномочия главам регионов Президент России Владимир Путин 2 апреля пообещал подписать указ о предоставлении дополнительных полномочий для руководителей субъектов федерации в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

Общество Мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение самоизоляции Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции.

Общество Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение "С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Общество Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка» Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.

Общество В Забайкалье запретили продажу алкоголя Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.

Происшествия Бизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве Бизнесмен Умар Джабраилов был срочно доставлен в больницу с ранениями рук, сообщает Mash.

Политика Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.

Экономика Правительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости Правительство направит 2,6 млрд руб. на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта и дополнительного образования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Политика Путин объявил, что нерабочие дни продлятся до 30 апреля Сегодня, 2 апреля, президент Владимир Путин вновь обратился к жителям страны в связи с распространением коронавирусой инфекции COVID-19 и объявил, что нерабочие дни с сохранением зарплаты продлены до 30 апреля.

Общество Правительство попросили дать медикам 50-процентную надбавку к зарплате Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству РФ установить надбавки к зарплатам всех работников системы здравоохранения на время борьбы с распространением коронавируса.

Общество Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.