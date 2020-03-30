Энергетика

RuNews24.ruRuNews24.ruЦены российской нефти Urals упали до минимума с 1999 года

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В Средиземноморском регионе российская нефть Urals торгуется по 18,45 доллара, что является рекордным минимумом с 2002 года. Эксперты утверждают, что цены на нефть падают из-за намерения России нарастить поставки в апреле 2020 года.
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с чего всё началось
Цены на морские партии российской нефти Urals продолжили снижение — их стоимость для северо-западной Европы опустилась в пятницу, 27 марта, до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам), пишет
 30 марта ценовое агентство Argus Media.
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