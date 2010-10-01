Экономика

ФинмаркетФинмаркетЦены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут подрасти, отыгрывая «мягкую» риторику ЦБ РФ

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорилось в заявлении ЦБ РФ. Банк России отдельно оговорил, что "переходит в область мягкой денежно-кредитной политики".
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Политика

Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается.
РИА Новости 18:30
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Игры

Дату релиза The Last of Us Part II раскрыли после масштабной утечки спойлеров

Компания Sony объявила даты релиза одних из самых ожидаемых игр года: постапокалиптического боевика The Last of Us Part II (в России будет издаваться под названием "Одни из нас: Часть II") и самурайского экшена Ghost of Tsushima ("Призрак Цусимы").
Вести.Ru 13:48
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Общество

Предстоящее лето может стать самым жарким в истории

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что предстоящее лето будет аномально жарким, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12:19
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Общество

PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

Компания PepsiCo заявила о приостановке рекламы с участием телеведущей Регины Тодоренко после ее высказываний об оправдании домашнего насилия.
Известия вчера в 19:46
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Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 14:25
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Энергетика

ЛУКОЙЛ приостановит 20% бурения в Западной Сибири

Почему ЛУКОЙЛ сокращает бурение Один из собеседников среди подрядчиков ЛУКОЙЛа утверждает, что на полгода — с начала мая и до начала ноября — планируется приостановить работу 26 буровых станков из около 130 (20%), которые ведут бурение для компании.
РБК 10:01
Происшествия

В Петербурге суд арестовал недвижимость экс-главы Метростроя

Недвижимость бывшего генерального директора петербургского "Метростроя" Николая Александрова, который проходит обвиняемым по двум уголовным делам о растрате, арестована по решению Дзержинского суда, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости 18:37
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Кино

Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Газета.Ru 01:17
1,4K
Общество

Толпы людей на пляжах Калифорнии стали поводом для ужесточения мер

Массовый выход людей на пляжи вынудил власти Калифорнии применять более жесткие меры в отношении нарушителей режима самоизоляции.
ИА Красная Весна 17:51
Общество

Ученые назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Распространение коронавируса в России завершится в июле, предсказали учены из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 09:58
1,8K
Общество

В Госдуме оценили вероятность продления режима самоизоляции на год

Продление карантина на год ждать не стоит. Такое мнение выразил депутат Госдумы Константин Затулин.
ФедералПресс 18:22
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Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Вести.Ru 17:52
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Религия

Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина

Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина или иных ограничений, установленных для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 16:32
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Общество

Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих

Ведомости 15:13
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Общество

Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом

Число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 87 147 человек и превысило количество заразившихся коронавирусом в Китае (83 912), где впервые была зафиксирована вспышка COVID-19 в декабре 2019 г. Большинство заболевших (52%) коронавирусной инфекцией — в Москве.
Ведомости 04:09
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Политика

Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru 15:58
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Энергетика

Нефть марки Urals стала дороже Brent

Цена нефти Urals выросла на $1,05 за баррель относительно марки Brent в пятницу 24 апреля, сообщает агентство Argus Media.
Газета.Ru 10:52
73
Общество

В Китае Vivo и Oppo вытеснили Huawei на третье место

В Китае смартфоны марок Oppo и Vivo вытеснили традиционного монополиста гаджетов, Huawei на 3 место.
МонаВиста 14:07
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Политика

SIPRI: Россия вошла в пятерку стран с наибольшими затратами на оборону

Россия заняла четвертое место в мире по объему военных расходов в 2019 году с затратами в размере 65,1 миллиарда долларов (рост на 4,5 процента).
РИА Новости вчера в 22:35
467
Общество

Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки

Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 06:11
91
Общество

В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом

«В Москве скончались 44 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:47
300
Экономика

В ВШЭ заявили о риске обеднения среднего класса в России

"Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса есть серьезные риски скатывания в бедность", — считает Кузьминов.
РИА Новости 18:24
69
Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
6,6K
Футбол

Йенс Леманн переболел коронавирусом

Бывший голкипер сборной Германии Йенс Леманн признался, что переболел коронавирусом.
Metaratings 17:35
Здоровье

Врач, спасавший людей от коронавируса, сам оказался в реанимации

Комсомольская правда 09:45
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Общество

ВОЗ заметила снижение темпов распространения коронавируса в Москве

В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге снижаются темпы прироста случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:24
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Музыка

Тимати помог Алексе вернуться на экраны

Paparazzi.ru 12:34
Общество

МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских

МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости 13:25
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Общество

Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году

Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту.
BFM.ru 10:19
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Культура

Лариса Долина назвала отличия американской публики от российской

Российская певица Лариса Долина назвала отличия российской публики от американской, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:37
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