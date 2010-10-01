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Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут подрасти, отыгрывая «мягкую» риторику ЦБ РФ

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