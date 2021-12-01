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В США биржевые индексы упали на фоне выявления первого заражения омикрон-штаммом в стране

Основные американские биржевые индексы на закрытии резко снизились на фоне сообщений о выявлении первого случая заражения омикрон-штаммом коронавируса SARS-CoV-2 в США.
ТАСС
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,3%, индекс 500 крупнейших американских компаний S&P 500 - на 1,2%, индекс электронной биржи Nasdaq - на 1,8%.
ТАСС
Согласно данным отраслевой организации Automatic Data Processing (SPB: ADP) Inc. (ADP), число рабочих мест в частном секторе США в ноябре увеличилось на 534 тыс., что оказалось лучше среднего прогноза экспертов на уровне 525 тыс.
Финмаркет
Январские фьючерсы на нефть марки WTI упали на 1,62%, до $65,13 за баррель.
ТАСС

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