Лишь спички подорожали на 1,78%, туалетное мыло — на 1,54%, смартфоны подешевели на 1,5%, а плиты древесностружечные и ориентированно-стружечные — почти на 1%. Стоимость услуг осталась примерно на том же уровне, что неделю назад.
Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю, так как Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под контроль киевского режима, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Компания Google уведомила нескольких российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки сервисов Google, в том числе контента YouTube.