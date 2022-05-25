Лишь спички подорожали на 1,78%, туалетное мыло — на 1,54%, смартфоны подешевели на 1,5%, а плиты древесностружечные и ориентированно-стружечные — почти на 1%. Стоимость услуг осталась примерно на том же уровне, что неделю назад.