В частности, из России уже ушли компании Inditex (Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti), H&M и LPP Group (Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito), шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa и Libresse.
ВКС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили в Житомирской области учебный центр с иностранными наемниками, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Минобороны Белоруссии проводит расследование нарушения госграницы в воздушном пространстве со стороны Украины, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества и помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
Российские военные задействовали в ходе специальной операции на Украине звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения объектов противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости информированный источник.