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Цены в Zara и Massimo Dutti после возвращения на рынок РФ могут вырасти

После возвращения в Россию цены в магазинах испанской группы Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti и другие) могут вырасти.
АБН
Цены будут сильно зависеть от того, на каких условиях вернется ретейлер.
News.ru
8 июня "Известия" со ссылкой на источники на рынке торговой недвижимости сообщили, что магазины испанской группы Inditex могут частично открыться в России в июле.
Газета.Ru
В частности, из России уже ушли компании Inditex (Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti), H&M и LPP Group (Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito), шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa и Libresse.
URA.Ru

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