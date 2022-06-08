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Цены в Zara и Massimo Dutti после возвращения на рынок РФ могут вырасти

После возвращения в Россию цены в магазинах испанской группы Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti и другие) могут вырасти.
АБН
В магазинах группы Inditex, которые планируется открыть уже летом, товары могут подорожать.
Известия
Однако глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько отметила, что компания может попытаться сдержать рост цен на продукцию, экономя на других расходах.
VSE42.RU
В частности, из России уже ушли компании Inditex (Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti), H&M и LPP Group (Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito), шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa и Libresse.
URA.Ru

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Россиян предупредили о возможном повышении цен в Zara после возвращения на рынок РФ
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