Инфляция в России по итогам 2020 года может составить 4,4%. Таким прогнозом поделились аналитики. На темпах роста цен, по мнению экспертов, сказались подорожание некоторых продуктов питания и ослабление рубля. В июле инфляция разогналась до 3,4%, передает РИА Новости.

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