Цены в России могут вырасти на 4,4% по итогам 2020 года
Инфляция в России по итогам 2020 года может составить 4,4%. Таким прогнозом поделились аналитики. На темпах роста цен, по мнению экспертов, сказались подорожание некоторых продуктов питания и ослабление рубля. В июле инфляция разогналась до 3,4%, передает РИА Новости.В источнике
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Аналитики спрогнозировали, насколько вырастут цены по итогам года
Эксперты ожидают инфляцию в России по итогам года на уровне 4,4%, на темпах роста цен сказались ослабший рубль и подорожание некоторых продуктов питания, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.
РИА Новости22:09
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