Прогнозный рост За 2020 год цены на квартиры в новостройках в крупных городах России вырастут примерно на 10%, на вторичное жилье — на 6%. Такой прогноз в беседе с "Известиями" сделал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

с чего всё началось

Стоимость квартир в новостройках в России вырастет на 10% в 2020 году, на вторичное жилье — на 6%, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова.

Цены в новостройках вырастут на 10% в 2020 году

Армия и оружие Власти Судана открыли воздушное пространство после мятежа в Хартуме Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что воздушное пространство над страной вновь открыто после подавления вооруженного мятежа сотрудников оперативного управления суданской Службы общей разведки.

Авто Компания Volvo рассказала о новинках для российского рынка Уже ко второй половине текущего года будут объявлены все технические параметры предстоящих новинок, а также их стоимость на российском рынке.

Политика США и Китай подписали первую часть торговой сделки Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.

Происшествия Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.

Футбол Алан Дзагоев: «Если думать только о втором месте, то ЦСКА перестанут бояться!» Алан Дзагоев — о Гинере, Гончаренко и задачах ЦСКА Раньше в ЦСКА знали: если ведем 1:0, то обязательно победим — Вернувшись в состав армейцев в конце прошлого года, вы успели поиграть и ближе к атаке, и в опорной зоне.

Политика Вассерман связал отставку правительства России с необходимостью экономических реформ Российский политолог Анатолий Вассерман заявил, что отставка правительства России продиктована действиями экономического блока команды исполняющего обязанности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которые не подходят для решения задач, которые озвучил президент России Владимир Путин.

Политика Палата представителей передала дело об импичменте Трампа в сенат Палата представителей США большинством голосов утвердила передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа на рассмотрение в сенат, передает NBC News.

Здоровье В ОДКБ Екатеринбурга закончилась внеплановая проверка В столице Урала закончена внеплановая проверка по обращению врачей Областной детской клинической больницы.

Экономика РБК: семья Евтушенкова может купить немецкие гипермаркеты Real Люксембургская компания SCP Group и немецкая x+bricks планируют к 31 января подписать договор о покупке у немецкой Metro AG сети гипермаркетов Real, сообщил РБК.

Футбол Стал известен размер общих чистых убытков клубов РПЛ в 2018 году Совокупный чистый убыток клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2018 году составил 56 миллионов евро, при этом семь из них показали прибыль, об этом говорится в сравнительном отчете по лицензированию клубов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который имеется в распоряжении РИА Новости.

Политика Путин: Укрепление семьи обеспечит развитие России как успешной страны "Смысл всех, хочу это подчеркнуть, всех принимаемых нами мер заключается в том, чтобы создать в России стройную, масштабную и, главное, эффективно работающую систему поддержки семей", - сказал Путин, отметив, что доходов граждан, особенно имеющих детей, должно хватать для достойной жизни.

Энергетика Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

Происшествия В Петербурге машина скорой помощи столкнулась с такси Столкновение такси с машиной скорой помощи произошло в среду поздно вечером на пересечении улиц Боткинской и Академика Лебедева в Калининском районе Петербурга.