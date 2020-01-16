Экономика

BFM.ruBFM.ruЦены в новостройках вырастут на 10% в 2020 году

Стоимость квартир в новостройках в России вырастет на 10% в 2020 году, на вторичное жилье — на 6%, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова.
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Непогода в доме: цены на жилье в 2020 году вырастут на 10-15%

Прогнозный рост За 2020 год цены на квартиры в новостройках в крупных городах России вырастут примерно на 10%, на вторичное жилье — на 6%. Такой прогноз в беседе с "Известиями" сделал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.
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Специалисты прогнозируют рост цен на жилье в 2020 году

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Стоимость квартир в 2020 году существенно вырастет

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Эксперты прогнозируют подорожание квартир на 10-15% в 2020 году

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Разработчики из Blizzard Entertainment выпустили обновление «Видения Н'Зота» для World of Warcraft.
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По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

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В связи с изложенным законопроект предлагает новую редакцию определения категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, согласно которой ребенок-инвалид приравнен по правовому статусу к лицу с особыми образовательными потребностями в случае подтверждения заключением ПМПК наличия нарушений, которые препятствуют получению образования без создания специальных условий.
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Корпорация Microsoft сегодня прекратит поддержку Windows 7

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Армия и оружие

В Сирии российский вертолёт отогнал курдов от патруля

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