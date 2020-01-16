Экономика
BFM.ruЦены в новостройках вырастут на 10% в 2020 году
Стоимость квартир в новостройках в России вырастет на 10% в 2020 году, на вторичное жилье — на 6%, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова.
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Первичное жилье в 2020 году подорожает на 10%, вторичное — на 6%. Такой прогноз для «Известий» сделали аналитики ЦИАН. В некоторых новостройках, где квартиры хорошо покупаются, рост цен может составить 15%, считают девелоперы.Известия15 января в 16:01
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Эксперты прогнозируют подорожание квартир на 10-15% в 2020 году
Московский Комсомолец15 января в 17:22
«Известия»: цены на квартиры в новостройках в России вырастут на 10% в 2020 году
ТАСС15 января в 17:05
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