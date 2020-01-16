Экономика

BFM.ruBFM.ruЦены в новостройках вырастут на 10% в 2020 году

Стоимость квартир в новостройках в России вырастет на 10% в 2020 году, на вторичное жилье — на 6%, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова.
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Непогода в доме: цены на жилье в 2020 году вырастут на 10-15%

Первичное жилье в 2020 году подорожает на 10%, вторичное — на 6%. Такой прогноз для «Известий» сделали аналитики ЦИАН. В некоторых новостройках, где квартиры хорошо покупаются, рост цен может составить 15%, считают девелоперы.
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Аналитики прогнозируют подорожание квартир на 10-15% в 2020 году

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