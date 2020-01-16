Экономика
BFM.ruЦены в новостройках вырастут на 10% в 2020 году
Стоимость квартир в новостройках в России вырастет на 10% в 2020 году, на вторичное жилье — на 6%, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова.
Читать в источнике
Оценить326
с чего всё началось
Первичное жилье в 2020 году подорожает на 10%, вторичное — на 6%. Такой прогноз для «Известий» сделали аналитики ЦИАН. В некоторых новостройках, где квартиры хорошо покупаются, рост цен может составить 15%, считают девелоперы.Известия15 января в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
«Известия»: цены на квартиры в новостройках в России вырастут на 10% в 2020 году
ТАСС15 января в 17:05
Эксперты прогнозируют подорожание квартир на 10-15% в 2020 году
Московский Комсомолец15 января в 17:22
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 06:17, Ашберн
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Айлендерс»
Общество
Более 87 тысяч человек посетили крещенские купания в Москве
Более 87 тысяч человек менее чем за сутки посетили крещенские купания в Москве, более 53 тысяч из них окунулись в воду.
Политика
Медведев назвал причины отставки своего правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.
Происшествия
Под Пензой завели дело о покушении мужчины на убийство дочери
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пензенской области, подозреваемого в покушении на убийство его трехлетней дочери, с которой его госпитализировали из-под окон многоэтажки в селе Засечное близ Пензы, сообщило в воскресенье областное управление СК РФ.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Политика
Путин встретится с Эрдоганом в Берлине
Президент России Владимир Путин планирует в воскресенье встретиться со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Берлине до начала международной встречи по Ливии.
Политика
Легендарный разведчик Ботян описал освобождение Кракова в 1945 году
Жители Польши встречали советскую армию в 1945 году как освободителей – рассказал легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, командовавший операцией по спасению Кракова.
Политика
Пентагон показал форму космических войск США
Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
Кино
Warner Bros. выпустит мультфильм по вселенной Mortal Kombat
Компания Warner Bros. работает над анимационным сериалом по вселенной Mortal Kombat.
Политика
Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России
СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
Хоккей
Сборная России по хоккею обыграла Канаду на юношеской Олимпиаде
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Происшествия
На Кубани ночью сгорели семь пассажирских автобусов
В Краснодарском крае на разных стоянках сегодня ночью практически одновременно сгорели семь пассажирских автобусов.
Футбол
Глава украинского клуба объяснил, почему выгнал игрока за поездку в РФ
Президент украинского футбольного клуба "Агробизнес" Олег Собуцкий объяснил причины расторжения контракта с игроком, посетившим Россию.
Политика
Евгений Сатановский: Свора лает на Россию до первой крови
Осталось подождать мнения по этому поводу Варшавы. Что характерно, в отличие от них Монголия и Франция молчат.
Гаджеты
Apple разрешит отключать чип отслеживания местоположения iPhone 11
Сотрудники компании Apple разработали новую функцию в бета-версии iOS 13.3.1, которая разрешит отключать чип U1, предназначенный для отслеживания местоположения iPhone 11.
Политика
Варшава поблагодарила МИД РФ за признание принесенной Польше несвободы
МИД России отреагировал на слова польских дипломатов, согласно которым, действия советских солдат по освобождению Варшавы от нацистских оккупантов якобы не принесло Польше свободы.
Армия и оружие
В ДНР обвинили ВСУ в обстреле окраин Донецка из миномётов
Общество
Работу российских боевых роботов в Сирии сняли на видео
Российские саперы в Сирии активно применяют миниатюрные разведывательные роботы "Скарабей" и "Сфера".
Шоу-бизнес
Грудь Бузовой вызвала споры в Сети
Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
Спорт
Непряева заняла второе место в гонке преследования на этапе КМ в Чехии
Российская лыжница Наталья Непряева стала второй в гонке преследования классическим стилем на 10 км на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Политика
Нельзя позволить стереть память о Великой Отечественной войне, заявил Путин
Владимир Путин заявил, что нельзя допустить того, чтобы события Великой Отечественной войны были забыты.
Происшествия
Главу МВД Коми арестовали по делу о взяточничестве
Министра внутренних дел по Республике Коми, генерал-майора полиции Виктора Половникова арестовали на два месяца по делу о взятке в особо крупном размере.
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Экономика
Волгоград оказался в хвосте рейтинга по уровню доходов населения
В рейтинге регионов по уровню доходов за 2018 год Волгоградская область заняла 69-ое место из 85 Согласно отчету Росстата, в регионе средний уровень месячного дохода составил 22813 рублей.