Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Экономика сегодня
Экономика сегодня

Цены в отелях Сочи на майские праздники могут вырасти на 20%

Отдых в отелях Сочи и Краснодарского края может вырасти в цене по сравнению с 2019 годом. В этом сезоне ожидается рекордный приток туристов за последние пять лет. Россияне стали заранее бронировать номера в отечественных отелях.В источнике
Экономика сегодня
Pravda.Ru
66.ru
ПРАЙМ
РИА Новости
Южный Федеральный
Ясно
Life.ru
Московский Комсомолец
URA.Ru
ИА Красная Весна
С чего всё началось

Эксперты прогнозируют 20% рост цен в отелях Сочи на майские праздники

Отели Сочи и Краснодарского края увеличат во время майских праздников стоимость номеров на 20% по сравнению с допандемийным 2019 годом и будут ждать рекордной загрузки за последние пять лет, прогнозируют опрошенные РИА Недвижимость эксперты.
РИА Новости20:00
Подробнее о событии

Цены в отелях Краснодарского края на майские праздники могут вырасти на 20%

Коммерсантъ Краснодар02:18

Россиян предупредили о резком росте цен на номера в Сочи в мае

Life.ru23:28

Эксперты спрогнозировали 20% рост цен в Сочи на майские праздники

Московский Комсомолец20:52

Россиянам пообещали рост цен на отдых в Сочи

Lenta.ru21:29

Отдых на российских курортах рекордно подорожает

URA.Ru21:22

Рост цен в отелях Сочи спрогнозировали на майские праздники

Телеканал 360°23:09

Эксперты прогнозируют 20% рост цен в отелях Сочи на майские праздники

РИА Новости20:00
Интересное

Путин поздравил Терешкову с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил летчика-космонавта, героя Советского Союза Валентину Терешкову с днем рождения, отметив, что ее жизненный и профессиональный путь заслуживает глубокого уважения, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости03:40

Балтийский флот отработал пуски крылатых ракет на учениях в Калининграде

Военные отработали выполнение боевых задач по развертыванию комплексов и пусков крылатых ракет по целям противника, после чего провели тренировку по обнаружению и нейтрализации десантной группы, как сообщил отдел информационного обеспечения Балтийского региона пресс-службы Западного военного округа (ЗВО).
Политическая Экспертиза03:22

Сенат США принял поправку республиканцев по выплатам безработным к пакету мер по пандемии

Сенат Конгресса США в ночь на субботу в ходе рассмотрения нового пакета мер стимулирования пострадавшей от последствий пандемии американской экономики принял поправку по пособиям по безработице, предложенную республиканцами.
ТАСС01:23