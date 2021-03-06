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Экономика сегодня
Экономика сегодня

Цены в отелях Сочи на майские праздники могут вырасти на 20%

Отдых в отелях Сочи и Краснодарского края может вырасти в цене по сравнению с 2019 годом. В этом сезоне ожидается рекордный приток туристов за последние пять лет. Россияне стали заранее бронировать номера в отечественных отелях.В источнике
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Эксперты прогнозируют 20% рост цен в отелях Сочи на майские праздники

Отели Сочи и Краснодарского края увеличат во время майских праздников стоимость номеров на 20% по сравнению с допандемийным 2019 годом и будут ждать рекордной загрузки за последние пять лет, прогнозируют опрошенные РИА Недвижимость эксперты.
РИА Новости20:00
Подробнее о событии

Россиянам пообещали рост цен на отдых в Сочи

Lenta.ru21:29

Россиян предупредили о резком росте цен на номера в Сочи в мае

Life.ru23:28

Рост цен в отелях Сочи спрогнозировали на майские праздники

Телеканал 360°23:09

Цены в отелях Краснодарского края на майские праздники могут вырасти на 20%

Коммерсантъ Краснодар02:18

Отдых на российских курортах рекордно подорожает

URA.Ru21:22

Эксперты спрогнозировали 20% рост цен в Сочи на майские праздники

Московский Комсомолец20:52

Эксперты прогнозируют 20% рост цен в отелях Сочи на майские праздники

РИА Новости20:00
Интересное

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