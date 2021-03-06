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Экономика сегодня

Цены в отелях Сочи на майские праздники могут вырасти на 20%

Отдых в отелях Сочи и Краснодарского края может вырасти в цене по сравнению с 2019 годом. В этом сезоне ожидается рекордный приток туристов за последние пять лет. Россияне стали заранее бронировать номера в отечественных отелях.В источнике
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Эксперты прогнозируют 20% рост цен в отелях Сочи на майские праздники

Отели Сочи и Краснодарского края увеличат во время майских праздников стоимость номеров на 20% по сравнению с допандемийным 2019 годом и будут ждать рекордной загрузки за последние пять лет, прогнозируют опрошенные РИА Недвижимость эксперты.
РИА Новости20:00
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Цены в отелях Краснодарского края на майские праздники могут вырасти на 20%

Коммерсантъ Краснодар02:18

Эксперты спрогнозировали 20% рост цен в Сочи на майские праздники

Московский Комсомолец20:52

Рост цен в отелях Сочи спрогнозировали на майские праздники

Телеканал 360°23:09

Россиянам пообещали рост цен на отдых в Сочи

Lenta.ru21:29

Отдых на российских курортах рекордно подорожает

URA.Ru21:22

Россиян предупредили о резком росте цен на номера в Сочи в мае

Life.ru23:28

Эксперты прогнозируют 20% рост цен в отелях Сочи на майские праздники

РИА Новости20:00
Интересное

С 1 февраля 2021 года водителей в РФ могут оштрафовать за спойлеры, багажники и фаркопы

Регистрировать и испытывать нужно все, что входит в список компонентов автомобиля: элементы подвески, нештатную оптику, доработки выхлопных систем, незаводские бамперы и спойлеры, багажники на крыше, «кенгурятники», фаркопы, подсветку номеров, газобаллонное оборудование и многое другое.
Тарантас Ньюсвчера в 23:03

Правительство приняло программу развития угольной отрасли на 15 лет

Правительство РФ приняло программу развития угольной отрасли на ближайшие 15 лет, сказал во время совещания по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области председатель правительства Михаил Мишустин.
РИА Новости03:01

Прототип спутника для мониторинга парниковых выбросов создадут в России

«Технологический образец спутника для мониторинга выбросов парниковых газов для лабораторных испытаний и отработки всех систем будет готов до конца текущего года», — заявил Мансуров.
Телеканал 360°18:25

Military Watch: самолет МиГ-31М мог стать самым боеспособным перехватчиком в мире

Как считают зарубежные эксперты, если бы СССР, а затем и РФ довели бы проект усовершенствования перехватчиков МиГ-31М до конца, то Россия еще бы в 90-е годы прошлого столетия была обладательницей самого лучшего и прорывного самолета в мире, предназначенного для воздушных боев.
Evo-rus.com01:10