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Экономика сегодня

Цены в отелях Сочи на майские праздники могут вырасти на 20%

Отдых в отелях Сочи и Краснодарского края может вырасти в цене по сравнению с 2019 годом. В этом сезоне ожидается рекордный приток туристов за последние пять лет. Россияне стали заранее бронировать номера в отечественных отелях.В источнике
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Эксперты прогнозируют 20% рост цен в отелях Сочи на майские праздники

Отели Сочи и Краснодарского края увеличат во время майских праздников стоимость номеров на 20% по сравнению с допандемийным 2019 годом и будут ждать рекордной загрузки за последние пять лет, прогнозируют опрошенные РИА Недвижимость эксперты.
РИА Новости20:00
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Цены в отелях Краснодарского края на майские праздники могут вырасти на 20%

Коммерсантъ Краснодар02:18

Россиянам пообещали рост цен на отдых в Сочи

Lenta.ru21:29

Рост цен в отелях Сочи спрогнозировали на майские праздники

Телеканал 360°23:09

Россиян предупредили о резком росте цен на номера в Сочи в мае

Life.ru23:28

Отдых на российских курортах рекордно подорожает

URA.Ru21:22

Эксперты спрогнозировали 20% рост цен в Сочи на майские праздники

Московский Комсомолец20:52

Эксперты прогнозируют 20% рост цен в отелях Сочи на майские праздники

РИА Новости20:00
Интересное

Пушков раскритиковал слова Познера о праве телеканалов приглашать маньяка Мохова

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал слова ведущего, публициста и журналиста Владимира Познера о том, что телеканалы имеют право приглашать скопинского маньяка Виктора Мохова.
Общественная служба новостей16:48

Корнеев признался, что не видит логики в трансфере Кокорина в «Фиорентину»

Бывший спортивный директор петербургского «Зенита» и московского «Локомотива» Игорь Корнеев высказался о переходе российского нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака» в флорентийский футбольный клуб «Фиорентина».
RT на русском07:01

Челябинского депутата Аракеляна арестовали по делу о взяточничестве при ремонте дороги

Центральный районный суд Челябинска в пятницу избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца депутату Законодательного собрания Челябинской области Арману Аракеляну, который обвиняется в том, что в сговоре с соучастниками дал взятку имуществом на 185 тыс. рублей за то, чтобы утаить дефекты при проведении дорожных работ, допущенные возглавляемой им фирмой.
ТАССвчера в 10:26