Альтернативой для покупателей стали крупы, реализация которых растет на 1,3%. Производители пока тенденцию не замечают и продолжают наращивать выпуск овощей, чтобы замещать импорт. Потребление россиянами свежих овощей и картофеля с июля 2018 по июнь 2019 года снизилось на 4,8% в год к году.

с чего всё началось

Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%. Их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы. Так показало недавнее исследование GfK, о нем пишет "Коммерсант".

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