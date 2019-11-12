Экономика
ИнтерфаксИз-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу
Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
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с чего всё началось
Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.Коммерсантъ10 ноября в 17:25
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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что в отношении российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине возбудили уголовное дело.
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В Венгрии освободили задержанных болельщиков ЦСКА
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Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,6%
С 12 ноября ВТБ снизил ставки по всей продуктовой линейке ипотечных кредитов на 0,4 п.п. Теперь заемщики могут оформить кредит на готовое и строящееся жилье по ставке от 8,6% годовых.
Общество
Бизнес-центр над «Бажовской» построили по поддельной подписи Якоба
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КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров
Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
Политика
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В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Энергетика
Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире
В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Общество
В Кувейте россиянку Марию Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы
Суд в Кувейте приговорил приговорил россиянку Марию Лазареву к 15 годам лишения свободы по делу о растрате средств Портового управления Кувейта, сообщает в понедельник РИА Новости.
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Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Армия и оружие
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Российскую подлодку, предположительно "Варшавянку" проекта 636.3, засекли в 15 километрах от берегов Израиля с ракетного корабля.
Политика
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Парламент Молдавии проголосовал за отставку правительства во главе с премьером Майей Санду, сообщает "Интерфакс".
Общество
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Общество
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Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
Общество
«Победе» предписали изменить правила провоза ручной клади
Ространснадзор вновь предписал авиакомпании "Победа" изменить правила провоза ручной клади.
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Первые пятна нового цикла активности обнаружены на Солнце
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В Red Dead Redemption 2 нашли потерянную принцессу
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Каждый глава украинского государства предпринимает попытку найти хоть какую-то возможность взаимодействия с Путиным.
Общество
Рособрнадзор прорабатывает вопрос сдачи ЕГЭ в режиме онлайн
Рособрнадзор рассматривает возможность перевода сдачи Единого государственного экзамена в онлайн-формат.