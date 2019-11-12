Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксИз-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
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с чего всё началось

Овощи потеснились в рационе

Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.
Коммерсантъ10 ноября в 17:25

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Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен

Российская газетавчера в 00:10

Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Интерфаксвчера в 02:11

СМИ сообщили об отказе россиян от свежих овощей в пользу круп

Фонтанка.Рувчера в 02:38

Капуста в России может стать деликатесом

News.ruвчера в 07:23

Цены вынудили россиян перейти с овощей на крупу

Газета.Ru10 ноября в 23:17

Россияне вынуждены есть крупы из-за дорогих овощей

URA.Ru10 ноября в 21:00

Овощи потеснились в рационе

Коммерсантъ10 ноября в 17:25
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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотис».
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На Украине возбудили два уголовных дела против телеведущего Соловьева

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что в отношении российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине возбудили уголовное дело.
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Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки СПбГУ

Доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Вечерняя Москва вчера в 07:57
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Украина в случае снятия санкций с России потребует компенсацию

Ранее в бундестаге выразили надежду, что в 2020 году произойдёт продвижение по вопросу отмены санкций против России.
RT на русском 03:54
Общество

В Greenpeace предложили запретить влажные салфетки в России

Greenpeace предлагает запретить использование в России основных 10 одноразовых пластиковых загрязнителей окружающей среды, в том числе влажных салфеток, говорится в письме российского отделения организации на имя главы Минприроды Дмитрия Кобылкина.
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В Венгрии освободили задержанных болельщиков ЦСКА

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Футбол

Игроки «Ювентуса» потребовали от Роналду извинений

Футболисты туринского «Ювентуса» остались недовольны реакцией португальского форварда команды Криштиану Роналду на замену во время матча чемпионата Италии против «Милана».
Lenta.ru 06:16
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Экономика

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,6%

С 12 ноября ВТБ снизил ставки по всей продуктовой линейке ипотечных кредитов на 0,4 п.п. Теперь заемщики могут оформить кредит на готовое и строящееся жилье по ставке от 8,6% годовых.
РБК 04:08
Общество

Бизнес-центр над «Бажовской» построили по поддельной подписи Якоба

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КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров

Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
RT на русском 01:31
Политика

Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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Общество

В Кувейте россиянку Марию Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы

Суд в Кувейте приговорил приговорил россиянку Марию Лазареву к 15 годам лишения свободы по делу о растрате средств Портового управления Кувейта, сообщает в понедельник РИА Новости.
DP.RU вчера в 13:07
Происшествия

Курсант военного училища Тюмени умер от менингита

Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался 8 ноября от менингоккового менингита.
Газета.Ru 04:07
Армия и оружие

Российскую подлодку прогнали от берегов Израиля

Российскую подлодку, предположительно "Варшавянку" проекта 636.3, засекли в 15 километрах от берегов Израиля с ракетного корабля.
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Политика

Парламент Молдавии отправил в отставку правительство Майи Санду

Парламент Молдавии проголосовал за отставку правительства во главе с премьером Майей Санду, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:55
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Малышева подаст в суд на ряд СМИ

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Общество

В России предложили сократить период использования шипованной резины

Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
RT на русском вчера в 22:03
Общество

«Победе» предписали изменить правила провоза ручной клади

Ространснадзор вновь предписал авиакомпании "Победа" изменить правила провоза ручной клади.
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Космос

Первые пятна нового цикла активности обнаружены на Солнце

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Игроки Red Dead Redemption 2 нашли в файлах проекта потерянного персонажа Изабо Катарину Зенмейстер.
REGNUM 04:07
Политика

Помпео: США вооружили Украину «для войны с русскими»

BFM.ru вчера в 11:24
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Украинцы требуют от Зеленского договориться с Путиным

Каждый глава украинского государства предпринимает попытку найти хоть какую-то возможность взаимодействия с Путиным.
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Общество

Рособрнадзор прорабатывает вопрос сдачи ЕГЭ в режиме онлайн

Рособрнадзор рассматривает возможность перевода сдачи Единого государственного экзамена в онлайн-формат.
RT на русском 05:23
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