Экономика
Газета.RuЦены вынудили россиян перейти с овощей на крупу
Ежегодно растущие цены на свежие овощи вынуждают россиян отказываться от них в пользу зерновой продукции. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные производителей. С 2014 года цены на овощи выросли в среднем на 22%.
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с чего всё началось
Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.Коммерсантъ10 ноября в 17:25
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Наука
Во Вьетнаме заметили оленя размером с кошку
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Запуск спутников для повышения точности ГЛОНАСС отложен на три года
Высокоорбитальные навигационные спутники "Глонасс-ВКК", которые на четверть повысят точность системы ГЛОНАСС, начнут выводить на орбиту на три года позже, чем планировалось, говорится в материалах, копия которых имеется у РИА Новости, о перспективах развития системы ГЛОНАСС, представленных на научной конференции Всероссийского НИИ физико-технических и радиотехнических измерений.
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ВВС Израиля нанесли удар по Дамаску
Самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по территории Сирии. На этот раз атаке подверглись объекты в столице страны Дамаске.
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Происшествия
СК проверит данные о действиях доцента СПбГУ против другой студентки
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой студентки.
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В Тюмени от менингита умер курсант военного училища
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) умер от менингококковой инфекции.
BFM.ru 03:15
Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Политика
Приземлившийся в Парагвае самолет с Моралесом вылетел в Мексику
Самолет Военно-воздушных сил Мексики, на борту которого находится ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралесом, вылетел из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико.
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5 ошибок водителей, из-за которых из шин вылетают шипы
Автоновости дня 09 ноября в 14:35
Футбол
Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта
Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
REGNUM 03:49
Политика
Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном
Коммерсантъ 02:53
Футбол
Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную
По информации БИЗНЕС Online, Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться в команду на чемпионат Европы.
Советский спорт 01:54
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В Сети появился трейлер мультфильма «Скуби-Ду»
Piter.tv вчера в 13:05
Политика
Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 01:04
Общество
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
РИА Новости вчера в 11:00
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Алена Шишкова отмечает 27-летие: Главные романы модели
Отечественная модель Алена Шишкова во вторник, 12 ноября, отмечает свое 27-летие.
Актуальные Новости 03:35
Политика
США выиграли тендер на Украине на нефтегазовый проект, пишут СМИ
Два сторонника министра энергетики США Рика Перри Майкл Блейзер и Алекс Крэнберг заключили с Киевом контракт по разведке нефти и газа на Украине.
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Футбол
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о предстоящем матче отборочного цикла Евро-2020 против Бельгии.
Sportbox.RU вчера в 06:23
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Панарин высказался об адаптации в «Рейнджерс»
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин высказался о своей адаптации в новом клубе.
Газета.Ru вчера в 23:34
Общество
Медведев считает, что будущее за персонализированной медициной
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев полагает, что будущее за персонализированной медициной, когда лекарства производятся под нужны конкретного человека.
РИА Новости 03:37
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2% россиян полностью отказались от наличных
Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
РБК 10 ноября в 23:00
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Навальный нашел у прокурора Москвы недвижимость в Испании и Черногории
Медиазона вчера в 04:58
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Суд вынес приговор шестерым членам крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»
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КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
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Армия и оружие
Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»
Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
РБК 02:20
Общество
Сбербанк опробует доставку карт клиентам
Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку.
Интерфакс 02:35
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В России предложили сократить срок использования шипованной резины
Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
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Вакарчук назвал три варианта завершения конфликта в Донбассе
Депутат Верховной рады, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV три вероятных варианта завершения вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.
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Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала
Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».
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Наталья Водянова показала 90-летнюю бабушку
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Стали известны характеристики Snapdragon 865
Ожидается, что в скором времени компания Qualcomm представит новый процессор Snapdragon 865, который станет основой большинства флагманских телефонов 2020 года.
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