Экономика

Газета.RuГазета.RuЦены вынудили россиян перейти с овощей на крупу

Ежегодно растущие цены на свежие овощи вынуждают россиян отказываться от них в пользу зерновой продукции. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные производителей. С 2014 года цены на овощи выросли в среднем на 22%.
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с чего всё началось

Овощи потеснились в рационе

Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.
Коммерсантъ10 ноября в 17:25

Подробнее о событии

Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен

Российская газетавчера в 00:10

Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Интерфаксвчера в 02:11

СМИ сообщили об отказе россиян от свежих овощей в пользу круп

Фонтанка.Рувчера в 02:38

Капуста в России может стать деликатесом

News.ruвчера в 07:23

Цены вынудили россиян перейти с овощей на крупу

Газета.Ru10 ноября в 23:17

Россияне вынуждены есть крупы из-за дорогих овощей

URA.Ru10 ноября в 21:00

Овощи потеснились в рационе

Коммерсантъ10 ноября в 17:25
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Наука

Во Вьетнаме заметили оленя размером с кошку

МИР 24 00:35
Космос

Запуск спутников для повышения точности ГЛОНАСС отложен на три года

Высокоорбитальные навигационные спутники "Глонасс-ВКК", которые на четверть повысят точность системы ГЛОНАСС, начнут выводить на орбиту на три года позже, чем планировалось, говорится в материалах, копия которых имеется у РИА Новости, о перспективах развития системы ГЛОНАСС, представленных на научной конференции Всероссийского НИИ физико-технических и радиотехнических измерений.
РИА Новости 10 ноября в 19:09
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удар по Дамаску

Самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по территории Сирии. На этот раз атаке подверглись объекты в столице страны Дамаске.
ANNA-News вчера в 22:32
Происшествия

СК проверит данные о действиях доцента СПбГУ против другой студентки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой студентки.
RT на русском 03:05
Происшествия

В Тюмени от менингита умер курсант военного училища

Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) умер от менингококковой инфекции.
BFM.ru 03:15
Политика

Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России

Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Политика

Приземлившийся в Парагвае самолет с Моралесом вылетел в Мексику

Самолет Военно-воздушных сил Мексики, на борту которого находится ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралесом, вылетел из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико.
REGNUM 03:48
Авто

5 ошибок водителей, из-за которых из шин вылетают шипы

Автоновости дня 09 ноября в 14:35
Футбол

Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта

Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
REGNUM 03:49
Политика

Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на Восточном

Коммерсантъ 02:53
Футбол

Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную

По информации БИЗНЕС Online, Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться в команду на чемпионат Европы.
Советский спорт 01:54
Кино

В Сети появился трейлер мультфильма «Скуби-Ду»

Piter.tv вчера в 13:05
Политика

Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 01:04
Общество

Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

РИА Новости вчера в 11:00
Шоу-бизнес

Алена Шишкова отмечает 27-летие: Главные романы модели

Отечественная модель Алена Шишкова во вторник, 12 ноября, отмечает свое 27-летие.
Актуальные Новости 03:35
Политика

США выиграли тендер на Украине на нефтегазовый проект, пишут СМИ

Два сторонника министра энергетики США Рика Перри Майкл Блейзер и Алекс Крэнберг заключили с Киевом контракт по разведке нефти и газа на Украине.
ФАН вчера в 18:58
Футбол

Черчесов высказался о шансах сборной России в матче с Бельгией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о предстоящем матче отборочного цикла Евро-2020 против Бельгии.
Sportbox.RU вчера в 06:23
Хоккей

Панарин высказался об адаптации в «Рейнджерс»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин высказался о своей адаптации в новом клубе.
Газета.Ru вчера в 23:34
Общество

Медведев считает, что будущее за персонализированной медициной

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев полагает, что будущее за персонализированной медициной, когда лекарства производятся под нужны конкретного человека.
РИА Новости 03:37
Общество

2% россиян полностью отказались от наличных

Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
РБК 10 ноября в 23:00
Общество

Навальный нашел у прокурора Москвы недвижимость в Испании и Черногории

Медиазона вчера в 04:58
Общество

Суд вынес приговор шестерым членам крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Российская газета 02:56
Общество

КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Lenta.ru 00:29
Армия и оружие

Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»

Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
РБК 02:20
Общество

Сбербанк опробует доставку карт клиентам

Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку.
Интерфакс 02:35
Общество

В России предложили сократить срок использования шипованной резины

Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Известия 02:31
Политика

Вакарчук назвал три варианта завершения конфликта в Донбассе

Депутат Верховной рады, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV три вероятных варианта завершения вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.
РИА Новости 02:41
Хоккей

Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала

Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».
Чемпионат вчера в 15:12
Шоу-бизнес

Наталья Водянова показала 90-летнюю бабушку

Супермодель Наталья Водянова обожает свою бабушку. Лариса Гавриловна отвечает ей тем же и старается почаще бывать в гостях у любимой внучки.
Летидор вчера в 03:09
Гаджеты

Стали известны характеристики Snapdragon 865

Ожидается, что в скором времени компания Qualcomm представит новый процессор Snapdragon 865, который станет основой большинства флагманских телефонов 2020 года.
MobiDevices 03:03
Как работают Яндекс.Новости?
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