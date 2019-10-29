Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.

с чего всё началось

Ежегодно растущие цены на свежие овощи вынуждают россиян отказываться от них в пользу зерновой продукции. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные производителей. С 2014 года цены на овощи выросли в среднем на 22%.

Цены вынудили россиян перейти с овощей на крупу

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