Из-за высоких цен россияне переориентируются на крупу Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции.

с чего всё началось

В результате, отмечают в GfK, покупатели стали покупать крупы. Их стоимость почти в два раза меньше некоторых овощей: средние цены на крупы в России - 49 рублей за упаковку.

Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен

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