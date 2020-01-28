Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко

Россиян предупредили, что говядина в среднем по году может подорожать на 5 процентов, поскольку поголовье скота по-прежнему сокращается. Кроме того, эксперты предрекли рост цен на шоколад и вафли (на 5–7 процентов), а также на гречку (на 5–6 процентов).
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с чего всё началось

Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.
Известия27 января в 16:01

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В Госдуме оценили сообщения о возможном росте цен на молоко и мясо

RT на русскомвчера в 15:06

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Московский Комсомолецвчера в 12:56

Эксперты предрекли рост цен на мясо и молоко в 2020 году в России

Известия27 января в 18:45

Аналитики сообщили, что молоко и мясо в России могут подорожать на 12%

Газета.Ruвчера в 01:47

«Известия»: эксперты прогнозируют подорожание мяса и молока в России

РИА Новости27 января в 20:26

Производители оценили прогноз о подорожании молока и мяса в 2020 году

РБКвчера в 07:24

«Известия»: молоко и мясо могут подорожать на 12%

ТАСС27 января в 17:15
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 10:06, Ашберн
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Автор «Настоящего детектива» создаст новый сериал с Мэттью МакКонахи

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Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев одним словом описал свои дела и ощущения от пребывания на должности заместителя председателя Совета безопасности.
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«Стороны особо подчеркнули заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономического сотрудничества после выхода Великобритании из ЕС в январе 2020 года» на белорусском рынке с субъектами из РФ и КНР.
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