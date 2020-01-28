Экономика
ИзвестияЦены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%
Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.
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с чего всё началось
Рост цен на молоко и молочные продукты в 2020 году может составить 10–12% и без учета введения системы цифровой маркировки, сказала «Известиям» замглавы комитета московской Торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.Известия27 января в 16:01
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Экономика
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Berlingske связалась с ней по телефону.
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Ивановские эпидемиологи зафиксировали рост вируса ОРВИ в регионе.
Политика
МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов
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Масштабы распространения нового коронавируса в Китае превысили показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов, свидетельствуют опубликованные Пекином данные.
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Министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в ближайшие три года на субсидии военным для приобретения жилья планируется выделить 113 миллиардов рублей.
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ПАСЕ призвала Россию выполнять решения Европейского суда
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) следит за поправками в Конституцию России и призывает выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).